«Είναι διεθνής υποχρέωση της Ελλάδας να συνδράμει τους ακτιβιστές, είναι διεθνής υποχρέωση της Ελλάδας να συνδράμει τον πληθυσμό της Γάζας και της Παλαιστίνης και όλοι βέβαια σε αυτές τις ιστορικές στιγμές κρινόμαστε», υπογράμμισε ανάμεσα σε άλλα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με την κατάληψη του στολίσκου Global Sumud Flotilla από το ισραηλινό ναυτικό.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε «καλώ τον κύριο Μητσοτάκη, καλώ τον κ. Γεραπετρίτη, καλώ τον κ. Κικίλια, καλώ όλους τους αρμόδιους Υπουργούς, με πρώτον τον Πρωθυπουργό, να ενεργήσουν για να προστατεύσουν άμεσα τα πληρώματα, τους ανθρώπους, τους πολίτες και τα σκάφη».

Επιπλέον, η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε πως «είναι αδιανόητο το Ελληνικό Κράτος να συμπράττει σε αυτήν τη διεθνή εγκληματικότητα, ιδίως η Ελλάδα που ιστορικά πλήρωσε ακριβό φόρο αίματος για την Αντίσταση κατά του Φασισμού και κατά της Γενοκτονίας, και που σήμερα εκπροσωπείται από μια Κυβέρνηση που κάνει τα στραβά μάτια σε πράξεις Γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση:

«Εδώ και 4 ώρες, για άλλη μία φορά, μαίνεται επιχείρηση πειρατείας, επίθεσης σε ειρηνικά πλοιάρια, στα πλοιάρια της Global Sumud Flotilla, του στολίσκου αλληλεγγύης, με ακτιβιστές από όλο τον κόσμο και με πάρα πολλούς Έλληνες. Γνωρίζω προσωπικά από την ομάδα Εδάφους, που παρέχει και νομική υποστήριξη και κάθε είδος διευκόλυνση, γνωρίζω προσωπικά λοιπόν, ότι αυτή η επιχείρηση εκτυλίσσεται εδώ και περίπου 4,5 ώρες.

Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει δώσει σημεία ζωής, μολονότι υπήρχε προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στις 11 ώρα. Εγώ, έχω καλέσει αρκετές φορές και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Κικίλια πριν από λίγο. Αναμένουμε ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η θέση και ο ρόλος της Ελληνικής Κυβέρνησης δεν είναι να επιχαίρει ο αρνητής του Ολοκαυτώματος, Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, για τη Eurovision και για τη θέση του κράτους του Ισραήλ στη Eurovision.

Η θέση, η αποστολή και ο ρόλος της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι να προστατεύσει τους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και συνολικά τους πολίτες του κόσμου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διεθνή ύδατα, κοντά στην Κύπρο, και κινδυνεύουν και υφίστανται νέες ενέργειες πειρατείας από το κράτος του Ισραήλ, που έχει δημόσια ανακοινώσει τις ενέργειες αυτές. Έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί τα βίντεο με τους κομμάντος, έχει ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου η είδηση και η Ελληνική Κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά. Καλώ κάθε υπεύθυνο και πρώτα απ' όλα τον κύριο Μητσοτάκη που είναι πίσω απ' όλες τις πράξεις και τις παραλείψεις που στοιχειοθετούν και αξιόποινες ενέργειες.

Καλώ τον κύριο Μητσοτάκη, καλώ τον κύριο Γεραπετρίτη, καλώ τον κύριο Κικίλια, καλώ όλους τους αρμόδιους Υπουργούς, με πρώτον τον Πρωθυπουργό, να ενεργήσουν για να προστατεύσουν άμεσα τα πληρώματα, τους ανθρώπους, τους πολίτες και τα σκάφη. Τα πλοιάρια αυτά που είναι ειρηνικά, που πλέουν προς τη Γάζα, που πλέουν για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, που πλέουν για να σπάσουν τον κλοιό της Γενοκτονίας, να σπάσουν τον αποκλεισμό που επιφέρει λιμό στον πληθυσμό της Γάζας και της Παλαιστίνης.

Είναι διεθνής υποχρέωση της Ελλάδας να συνδράμει τους ακτιβιστές, είναι διεθνής υποχρέωση της Ελλάδας να συνδράμει τον πληθυσμό της Γάζας και της Παλαιστίνης και όλοι βέβαια σε αυτές τις ιστορικές στιγμές κρινόμαστε. Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εκκρεμεί προσφυγή για τις παραβιάσεις που έχουν ήδη γίνει τις προηγούμενες μέρες εναντίον του στόλου αλληλεγγύης.

Τα αρμόδια διεθνή όργανα έχουν όλα αποφανθεί κατά των ενεργειών του κράτους του Ισραήλ και υπάρχουν και ενεργά εντάλματα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου και του πρώην Υπουργού Άμυνας Γκάλαντ.

Είναι αδιανόητο το Ελληνικό Κράτος να συμπράττει σε αυτήν την διεθνή εγκληματικότητα.

Είναι αδιανόητο η Ελλάδα που ιστορικά πλήρωσε φόρο αίματος ακριβό για την Αντίσταση κατά του Φασισμού και κατά της Γενοκτονίας, σήμερα να εκπροσωπείται από μια Κυβέρνηση που κάνει τα στραβά μάτια σε πράξεις Γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου.

Καλώ τους αρμόδιους να αναλάβουν άμεσα ευθύνες, άμεσα ενέργειες, προτού να είναι αργά».



Πηγή: skai.gr

