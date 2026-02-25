Ο Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη για τις επαφές με τον Έπσταϊν - Παραδέχτηκε τη σχέση του με Ρωσίδες

Ο Μπιλ Γκέιτς «ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του», για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε συνάντηση που είχε με τους υπαλλήλους του Ιδρύματος Γκέιτς, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του φιλανθρωπικού οργανισμού στο Reuters.

Στα έγγραφα που έχει δημοσιοποιήσει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι οι Γκέιτς και Έπσταϊν είχαν συναντηθεί αρκετές φορές μετά την αποφυλάκιση του αποθανόντα Αμερικανού χρηματιστή για να συζητήσουν για την επέκταση των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων του ιδρυτή της Microsoft.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, ο Γκέιτς είπε στο προσωπικό ότι ήταν «τεράστιο λάθος» που πέρασε χρόνο με τον Έπσταϊν και έφερε στελέχη του Ιδρύματος σε επαφή με τον χρηματιστή.

«Ζητώ συγγνώμη από τους άλλους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό, λόγω του λάθους που έκανα», είπε, σύμφωνα με την εφημερίδα, επαναλαμβάνοντας πως «δεν έκανα τίποτα παράνομο».

Ο Γκέιτς είχε δηλώσει και στο παρελθόν πως η σχέση του με τον Έπσταϊν περιοριζόταν σε συζητήσεις σχετικές με τη φιλανθρωπία και ότι ήταν λάθος που τον συνάντησε.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι ο Γκέιτς παραδέχτηκε δύο δεσμούς που είχε με Ρωσίδες, τους οποίους αργότερα ανακάλυψε ο Έπσταϊν. Επισήμανε ωστόσο ότι αυτές οι δύο γυναίκες δεν περιλαμβάνονται στα θύματα του παιδεραστή.

«Δεν έκανα κάτι παράνομο, ούτε είδα κάτι παράνομο», φέρεται να είπε ο Γκέιτς στο προσωπικό του ιδρύματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο περιλαμβάνουν ακόμη φωτογραφίες του ιδρυτή της Microsoft, στις οποίες ποζάρει με γυναίκες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Γκέιτς είπε στο προσωπικό του ιδρύματος ότι ο Έπσταϊν του είχε ζητήσει να βγάλει αυτές τις φωτογραφίες μαζί με βοηθούς του Αμερικανού χρηματιστή μετά τις συναντήσεις τους.

«Για να είμαι σαφής, ποτέ δεν πέρασα χρόνο με θύματα, με τις γυναίκες που τον περιέβαλαν», πρόσθεσε ο Γκέιτς.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ίδρυμα Γκέιτς ξεκαθάρισε πως δεν πραγματοποίησε καμία οικονομική συναλλαγή στον Έπσταϊν, ούτε τον προσέλαβε ποτέ για κάτι.

Ο ίδιος ο Γκέιτς, μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, ακύρωσε και την προγραμματισμένη του ομιλία στο AI Impact Summit της Ινδίας.

