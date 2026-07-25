Λαϊκές κινητοποιήσεις υπέρ της λύσης του Κυπριακού

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συγκεντρώσεις από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους οργανώνονται παράλληλα την Τρίτη σε υποστήριξη της ομοσπονδιακής λύσης για το Κυπριακό, με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στόχος των κινητοποιήσεων είναι να σταλεί μήνυμα υπέρ της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και της συνέχισης των συνομιλιών με βάση το Πλαίσιο Γκουτέρες.

Στην Αθήνα πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, για τον συντονισμό ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες, με έμφαση στις τουρκικές επιδιώξεις.

Συγκεντρώσεις και στις δυο πλευρές του συρματοπλέγματος την Τρίτη. Συνάντηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη σήμερα στην Αθήνα με στόχο τον συντονισμό ενόψει της άφιξης Γκουτέρες. Στο επίκεντρο οι τουρκικές επιδιώξεις.Aνταπόκριση από τη Λευκωσία



Με μαζικές κοινοποιήσεις υπέρ της ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού θα υποδεχθούν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, καθώς οργανώσεις και κόμματα και στις δύο πλευρές του συρματοπλέγματος οργανώνουν παράλληλες κινητοποιήσεις για την ερχόμενη Τρίτη, την ημέρα έναρξης των συναντήσεων του κ. Γκουτέρες στην Κύπρο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να σταλεί μήνυμα προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ υπέρ της λύσης Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, της διαφύλαξης του διαπραγματευτικού κεκτημένου και της συνέχισης των συνομιλιών στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες.

Πηγή: Deutsche Welle

«Στα κόκκινα οι διαβουλεύσεις»Στο μεταξύ η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμένεται αύριο στην Κύπρο όπου θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση, καθώς θα ενημερώσει τον Κύπριο Πρόεδρο για τα αποτελέσματα των επαφών της στις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως για την συνάντηση που είχε προ ημερών στην Άγκυρα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως μέσω της Ολγκίν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερωθεί στην ουσία για τα ανταλλάγματα που επιδιώκει η Άγκυρα από την ΕΕ για παραχωρήσεις στο Κυπριακό.Στην Αθήνα ο ΧριστοδουλίδηςΕνόψει της άφιξης Γκουτέρες ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέβη στην Αθήνα, όπου σήμερα θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που ανακοινώθηκε επισήμως είναι πως πρόκειται για συνάντηση συντονισμού Αθηνών-Λευκωσίας ενόψει των εξελίξεων. Ωστόσο δεδόμενης της διασύνδεσης του Κυπριακού με τις τουρκικές επιδιώξεις που αφορούν τις σχέσεις της Άγκυρας με την ΕΕ, εκτιμάται ότι οι ηγέτες των δύο χωρών θα συζητήσουν τις τουρκικές επιδιώξεις για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ–Τουρκίας, αλλά και για πιθανή συμμετοχή της Άγκυρας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE.

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