«Συνασπισμό πολεμοκάπηλων» αποκάλεσε τη Δευτέρα τον «Συνασπισμό των Προθύμων», ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Το Κρεμλίνο θα παρακολουθεί στενά τη συνάντηση του "συνασπισμού των προθύμων" (στο Παρίσι). Ο "συνασπισμός των προθύμων" αυταπατάται με τη βαθιά αυταπάτη ότι είναι δυνατό να προκαλέσει μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία».

«Η Ρωσία δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο της Βαλτικής για τα UAV της... Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις βλέπουν τι πετάει και από πού πετάει» σημείωσε.

«Ο στρατός μας, οι ειδικές υπηρεσίες μας, βλέπουν τι πετάει από πού και πώς πετάει... Αυτό είναι γνωστό και δεν πρόκειται να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν εδώ. Παρακολουθούμε στενά τις πηγές απειλής για τις παραμεθόριες περιοχές μας και τα εδάφη βαθύτερα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχετικά με τη χρήση του εναέριου χώρου της Βαλτικής για τα ουκρανικά drones.

«Επομένως, τα γνωρίζουμε καλά όλα αυτά. κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολίες», πρόσθεσε, αφήνοντας υπαινιγμούς για τα κράτη της Βαλτικής

Ο ρωσικός πολιτισμός στην Ευρώπη βρίσκεται υπό τρομερή πίεση, υποστήριξε ακόμη ο εκπρόσωπος του προέδρου Πούτιν. Πάντως, ο Πεσκόφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους διοργανωτές της Μπιενάλε της Βενετίας για το άνοιγμα του ρωσικού περιπτέρου.

«Η Ρωσία λυπάται που η Δύση συνεχίζει να προσπαθεί να εξαλείψει τον ρωσικό πολιτισμό» επέμεινε.

Πηγή: skai.gr

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