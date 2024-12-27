Ένας πολιτικός αξιωματούχος των Χούθι λέει ότι η ομάδα θα συνεχίσει να επιτίθεται στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, παρά τις κλιμακούμενες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.

Ο Μοχάμεντ αλ Μπουχάιτι είπε στο BBC ότι οι Χούθι θα «κλιμακώσουν τη στρατιωτική τους στόχευση στο Ισραήλ» μέχρι να σταματήσει αυτό που περιέγραψε ως «γενοκτονία στη Γάζα».

Την Πέμπτη, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, και λιμάνια και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε ότι η απάντησή του σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για περισσότερο από ένα χρόνο από την ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν «μόλις ξεκίνησε».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Χούθι εκτόξευσαν έναν άλλο βαλλιστικό πύραυλο στο Ισραήλ, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός είπε ότι αναχαιτίστηκε πριν φτάσει στο ισραηλινό έδαφος.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε ότι «ανησυχεί σοβαρά» από την εντατική κλιμάκωση. Χαρακτήρισε επίσης τα χτυπήματα στο αεροδρόμιο και τα λιμάνια «ιδιαίτερα ανησυχητικά» και προειδοποίησε ότι θέτουν «σοβαρούς κινδύνους για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις» στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα.

Οι Χούθι, που ελέγχουν τη βορειοδυτική Υεμένη, άρχισαν να επιτίθενται στο Ισραήλ και στη διεθνή ναυτιλία λίγο μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τέσσερις γύρους αεροπορικών επιδρομών εναντίον των Χούθι από τον Ιούλιο ως αντίποινα για τους 400 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχουν εκτοξευθεί στη χώρα από την Υεμένη, τα περισσότερα από τα οποία έχουν καταρριφθεί.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίσης πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη ως απάντηση στις επιθέσεις της οργάνωσης σε δεκάδες εμπορικά πλοία στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Ο Μοχάμεντ αλ-Μπουχάιτι, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, δήλωσε στο πρόγραμμα Newshour του BBC την Παρασκευή ότι οι Υεμενίτες «προχωρούν σε άμεση αντιπαράθεση» με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, αφού πολέμησαν με αυτό που ονόμασε «εργαλεία» τους κατά τη διάρκεια του πολέμου της Υεμένης. Φαινόταν να αναφέρεται στον συνασπισμό της Σαουδικής Αραβίας που παρενέβη για να υποστηρίξει την κυβέρνηση της Υεμένης όταν οι Χούθι κατέλαβαν τον έλεγχο της Σαναά το 2015.

«Είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε τη στρατιωτική μας επιχείρηση για την υποστήριξη της Γάζας και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να σταματήσουν τα εγκλήματα της γενοκτονίας και η πολιορκία στη Γάζα. Θα κλιμακώσουμε τη στρατιωτική μας στόχευση στο Ισραήλ», είπε. «Το Ισραήλ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι οι δυνάμεις του διαπράττουν γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα».

Ο Μπουχαΐτι είπε ότι οι Χούθι δεν χρειάζονται την υποστήριξη του Ιράν, το οποίο έχει δει τους συμμάχους του, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, να καταστρέφονται από τους πολέμους με το Ισραήλ τους τελευταίους 14 μήνες.

«Έχουμε αρκετές δυνατότητες -στρατιωτικά, οικονομικά, ακόμη και με λαϊκή υποστήριξη- για να τα καταφέρουμε σε αυτή τη μάχη, ακόμα κι αν είμαστε μόνοι μας», επέμεινε. Είπε επίσης ότι οι Χούθι περίμεναν μια κλιμάκωση από τις ΗΠΑ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον επόμενο μήνα, αλλά προειδοποίησε ότι θα «μπούμερανγκ».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι η χώρα του «έχει επιτεθεί σε στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι» ως μέρος αυτού που αποκάλεσε «αλυτρωτικό πόλεμο».

«Είμαστε αποφασισμένοι να κόψουμε αυτόν τον τρομοκρατικό βραχίονα του άξονα του κακού του Ιράν. Θα επιμείνουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε τη δουλειά», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Κατς προειδοποίησε εν τω μεταξύ ότι το Ισραήλ θα «κυνηγήσει όλους τους ηγέτες των Χούθι», όπως είχε κάνει με τους ηγέτες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Η εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Stéphanie Tremblay, δήλωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες παραμένει «βαθιά ανήσυχος για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να σταματήσουν όλες τις στρατιωτικές ενέργειες και να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι οι αεροπορικές του επιδρομές στόχευαν τη «στρατιωτική υποδομή» των Χούθι στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαναά και τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής Hezyaz και Ras Kanatib, καθώς και υποδομές στα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας Hudaydah, Salif και Ras Kanatib που χρησιμοποιούνταν για λαθρεμπόριο ιρανικών όπλων. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι είπε ότι χτυπήθηκαν μόνο αστικές εγκαταστάσεις και ότι τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα θύματα και υλικές ζημιές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Saba που ελέγχεται από τους Χούθι μετέδωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο της Σαναά και ότι άλλοι τρεις σκοτώθηκαν στην επαρχία Χουντάιντα.

Ωστόσο, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησης στην Υεμένη που ελέγχεται από τους Χούτι, Γιαχία αλ-Σαγιάνι, ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν τέσσερις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή. Είπε ότι ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Σαναά, η αίθουσα αναχωρήσεων και ο εξοπλισμός πλοήγησης χτυπήθηκαν και υπέστησαν ζημιές και κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αεροπορικών κανονισμών.

Τα χτυπήματα στο αεροδρόμιο έγιναν τη στιγμή που ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, επρόκειτο να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο της Ανθρωπιστικής Αεροπορικής Υπηρεσίας του ΟΗΕ (UNHAS). Ένα μέλος του πληρώματος του αεροπλάνου του ΟΗΕ τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στην Ιορδανία την Παρασκευή μετά από χειρουργική επέμβαση σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Δρ Τέντρος.

«Η βαθύτατη ευγνωμοσύνη στην ομάδα της UNHAS για την υπηρεσία της και την ταχεία εκκένωση από την Υεμένη», έγραψε στο X. «Οι επιθέσεις σε αμάχους και ανθρωπιστές πρέπει να σταματήσουν, παντού».

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ ήταν επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου στην Υεμένη για να αξιολογήσει την ανθρωπιστική κατάσταση σε μια χώρα που έχει τα υψηλότερα επίπεδα χολέρας στον κόσμο και το 80% του πληθυσμού χρειάζεται κάποια μορφή βοήθειας. Του ζητήθηκε επίσης να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση 16 μελών του προσωπικού του ΟΗΕ που κρατούνταν από τους Χούθι.

Αποτελεί συνήθη πρακτική για τα Ηνωμένα Έθνη να κοινοποιούν πλήρεις λεπτομέρειες για τις ανθρωπιστικές πτήσεις σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός είπε στο Associated Press ότι δεν γνώριζε ότι η αντιπροσωπεία του ΟΗΕ βρισκόταν στο αεροδρόμιο. Η εκπρόσωπος του ΠΟΥ Μάργκαρετ Χάρις είπε ότι η αντιπροσωπεία του ήταν «σε επαφή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να εξακριβώσει τα γεγονότα» γύρω από το περιστατικό.

