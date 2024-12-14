Γιατί το Ισραήλ κατέλαβε το ψηλότερο βουνό της Συρίας λίγες ώρες μετά την πτώση του Άσαντ

Το Ισραήλ δεν έχασε χρόνο μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ για να βομβαρδίσει όλα τα συριακά στρατιωτικά μέσα που ήθελε να κρατήσει μακριά από τα χέρια των ανταρτών - χτυπώντας σχεδόν 500 στόχους, καταστρέφοντας το ναυτικό και εξουδετερώνοντας, όπως ισχυρίζεται, το 90% των γνωστών πυραύλων εδάφους-αέρος της Συρίας, σύμφωνα με το CNN.

Αλλά η κατάληψη από το Ισραήλ της υψηλότερης κορυφής της Συρίας, της κορυφής του όρους Ερμών, είναι που μπορεί να αποδειχθεί σημαντική διεκδίκηση - αν και αξιωματούχοι έχουν επιμείνει ότι η κατοχή είναι προσωρινή.

«Πρόκειται για το υψηλότερο σημείο στην περιοχή, που βλέπει προς τον Λίβανο, προς τη Συρία, προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Efraim Inbar, διευθυντής του Ινστιτούτου Στρατηγικής και Ασφάλειας της Ιερουσαλήμ (JISS). «Είναι στρατηγικά εξαιρετικά σημαντικό».

Η κορυφή του όρους Ερμών βρίσκεται στη Συρία, σε μια ουδέτερη ζώνη που χώριζε τις ισραηλινές και τις συριακές δυνάμεις για πενήντα χρόνια μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ισραηλινά στρατεύματα ανέλαβαν τον έλεγχό της. Μέχρι την Κυριακή, η κορυφή ήταν αποστρατιωτικοποιημένη και περιπολούνταν από τους ειρηνοφύλακες του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Israel Katz, διέταξε την Παρασκευή τον στρατό να προετοιμαστεί για τις σκληρές συνθήκες της χειμερινής ανάπτυξης. «Λόγω των εξελίξεων στη Συρία, έχει τεράστια σημασία για την ασφάλεια να διατηρήσουμε τον έλεγχό μας στην κορυφή του όρους Ερμών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν προχωρήσει περαιτέρω, μέχρι το Beqaasem, περίπου 25 χιλιόμετρα από τη συριακή πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Voice of the Capital, μια συριακή ομάδα ακτιβιστών. Το CNN δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτόν τον ισχυρισμό. Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού διέψευσε αυτή την εβδομάδα ότι οι δυνάμεις «προελαύνουν προς» τη Δαμασκό.

Το Ισραήλ κατέλαβε τα Υψίπεδα του Γκολάν, ένα στρατηγικό οροπέδιο στη νοτιοδυτική Συρία που εφάπτεται στο όρος Ερμών, στον πόλεμο του 1967 και έκτοτε βρίσκονται υπό την κατοχή του. Η Συρία προσπάθησε να ανακαταλάβει το έδαφος με αιφνιδιαστική επίθεση το 1973, αλλά απέτυχε και το Ισραήλ το προσάρτησε το 1981. Η κατοχή είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τη διεκδίκηση του Ισραήλ στο Γκολάν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ.

Το Ισραήλ κατέχει εδώ και δεκαετίες κάποιες χαμηλότερες πλαγιές του όρους Ερμόν, και μάλιστα λειτουργεί εκεί χιονοδρομικό κέντρο, αλλά η κορυφή παρέμεινε στην ίδια τη Συρία.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να παρέμβουμε στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ημέρες αφότου το Ισραήλ βομβάρδισε εκατοντάδες συριακούς στόχους και κατέλαβε την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. «Αλλά σίγουρα σκοπεύουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να φροντίσουμε για την ασφάλειά μας».

Η κορυφή του όρους Ερμών είναι ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο υπό τον έλεγχο του Ισραήλ. Στα 2.814 μέτρα, είναι ψηλότερα από οποιοδήποτε σημείο στη Συρία ή το Ισραήλ, και δεύτερο μετά από μία μόνο κορυφή στον Λίβανο.

«Οι άνθρωποι λένε μερικές φορές ότι στην εποχή των πυραύλων, η γη δεν είναι σημαντική Αλλά αυτό είναι απλά αναληθές», δήλωσε ο Inbar.

Σε μια ακαδημαϊκή εργασία που δημοσιεύθηκε το 2011, έγραψε για τα πολλά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το όρος Ερμών.

«Επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης βαθιά μέσα στο συριακό έδαφος, δίνοντας στο Ισραήλ την ικανότητα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση επικείμενης επίθεσης», έγραψε.

Η κορυφή απέχει μόλις πάνω από 35 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό, πράγμα που σημαίνει ο έλεγχος αυτός θέτει τη συριακή πρωτεύουσα σε εμβέλεια πυροβολικού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «τείνει το χέρι του» στη νέα κυβέρνηση της Συρίας. Αλλά στον κόσμο μετά την 7η Οκτωβρίου, ο ίδιος και άλλα βαριά ονόματα της εθνικής ασφάλειας έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να ρισκάρουν.

«Κυρίως, είναι μια παρηγοριά για εμάς», δήλωσε ο ταξίαρχος εν αποστρατεία Israel Ziv για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Συρία. «Μάθαμε τι συνέβη σε άλλες χώρες όταν έχεις μια τρομοκρατική οργάνωση που αρπάζει στρατιωτικό εξοπλισμό».

Ο Νετανιάχου επέμεινε επίσης ότι η κατοχή είναι προσωρινή. «Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε ομάδες τζιχαντιστών να καλύψουν αυτό το κενό και να απειλήσουν τις ισραηλινές κοινότητες στα υψίπεδα του Γκολάν με επιθέσεις τύπου 7ης Οκτωβρίου», δήλωσε. Τα κριτήριά του για την απόσυρση, είπε, ήταν να μπορεί να δημιουργηθεί μια συριακή δύναμη «που να είναι δεσμευμένη στη συμφωνία του 1974 και να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στα σύνορά μας».

Δεν είναι σαφές πότε μπορεί να επιτευχθεί αυτό.

Το αν ο στρατός θα αποσυρθεί «θα είναι μια πολιτική απόφαση», δήλωσε ο Inbar. «Ο στρατός θα ήθελε να παραμείνει εκεί».

