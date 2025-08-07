O "Σούπερμαν" βοηθά τον Τραμπ στο κυνήγι των μεταναστών

Ο ηθοποιός Ντιν Κέιν, που έχει ενσαρκώσει τον Σούπερμαν στην παλιά σειρά Lois & Clark: The New Adventures of Superman, ανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE), προκειμένου να υποστηρίξει την αντιμεταναστευτική ατζέντα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Guardian. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου έχει εντείνει δραστικά τις επιδρομές κατά των μεταναστών από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και πρόσφατα της χορηγήθηκαν 75 δισ. δολάρια σε επιπλέον χρηματοδότηση στο πλαίσιο του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου» του προέδρου, το οποίο περιλαμβάνει δισεκατομμύρια για την πρόσληψη 10.000 επιπλέον πρακτόρων της ICE έως το 2029.

Μιλώντας στο Fox News, ο Κέιν είπε στον παρουσιαστή Jesse Watters ότι αποφάσισε να ενταχθεί στην ICE αφού κοινοποίησε ένα από τα βίντεο πρόσληψης τους στον λογαριασμό του στο Instagram την Τρίτη, θέμα για το οποίο ο Watters είχε μιλήσει στην εκπομπή του. «Στην πραγματικότητα, είμαι αναπληρωτής σερίφης και έφεδρος αστυνομικός – δεν ήμουν μέλος της ICE, αλλά μόλις το ανακοίνωσα και το ανέφερες στην εκπομπή σου, έγινε χαμός», είπε ο Κέιν στον Watters. «Έχω μιλήσει με κάποιους αξιωματούχους της και θα ορκιστώ ως πράκτορας της ICE το συντομότερο δυνατόν».

Ερωτηθείς για τι τον ενέπνευσε να ενταχθεί στην ICE, ο Κέιν απάντησε: «Αυτή η χώρα χτίστηκε από πατριώτες που βγήκαν μπροστά, είτε ήταν δημοφιλές είτε όχι, και έκαναν το σωστό. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό είναι το σωστό». «Έχουμε ένα προβληματικό σύστημα μετανάστευσης. Το Κογκρέσο πρέπει να το διορθώσει, αλλά στο μεταξύ, ο Πρόεδρος Τραμπ έθεσε αυτό το ζήτημα ως προεκλογικό του στόχο. Τώρα το υλοποιεί. Αυτό ψήφισαν οι πολίτες. Αυτό ψήφισα και εγώ και θα το φέρει εις πέρας, ενώ εγώ θα κάνω το καθήκον μου και θα βοηθήσω να συμβεί αυτό».

Ο Κέιν εξέφρασε την ελπίδα να τον ακολουθήσουν και άλλοι. «Εγώ κάνω το πρώτο βήμα», είπε. «Ελπίζω ότι πολλοί άλλοι πρώην αξιωματικοί, πρώην πράκτορες της ICE, θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μου και θα πετύχουμε άμεσα τους στόχους πρόσληψης, ώστε να βοηθήσουμε στην προστασία αυτής της χώρας».

Σημειώνεται ότι η ICE διεξάγει άνευ προηγουμένου επιδρομές κατά των μεταναστών σε όλες τις ΗΠΑ μετά την επανεκλογή του Τραμπ και τώρα στοχεύει σε τουλάχιστον 3.000 συλλήψεις την ημέρα. Οι επιδρομές έχουν οδηγήσει σε συλλήψεις ατόμων χωρίς έγγραφα, κατοίκων με προστατευόμενο νομικό καθεστώς, ακόμη και Αμερικανών πολιτών, οι οποίοι συλλαμβάνονται στους δρόμους και υποβάλλονται σε ένα σύστημα απέλασης που όλο και περισσότερο δεν σέβεται τη δέουσα διαδικασία.

Οι ενέργειες της ICE έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις σε όλες τις ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ να φυλακίζει και να διώκει διαδηλωτές, καθώς και πολίτες που βιντεοσκοπούν και αντιτίθενται στις συλλήψεις της ICE.

Ο Κέιν πρόσφατα τράβηξε τα φώτα πάνω του για το ότι χαρακτήρισε την τελευταία ταινία Σούπερμαν «woke», αφού ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν περιέγραψε τον χαρακτήρα ως μετανάστη. Ο Κέιν δήλωσε στο TMZ: «Πόσο woke θα κάνει το Χόλιγουντ αυτόν τον χαρακτήρα; Πόσο θα αλλάξει η Disney τη Χιονάτη; Γιατί να αλλάξουν αυτούς τους χαρακτήρες ώστε να ταιριάζουν στην εποχή;». «Γνωρίζουμε ότι ο Σούπερμαν είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο «αμερικανικός τρόπος» είναι φιλικός προς τους μετανάστες, εξαιρετικά φιλικός προς τους μετανάστες», σημείωσε και πρόσθεσε. «Αλλά υπάρχουν κανόνες… Πρέπει να υπάρχουν όρια, γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους στις ΗΠΑ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους, η κοινωνία θα καταρρεύσει. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν όρια».

Πηγή: skai.gr

