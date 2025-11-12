Ο ακροδεξιός υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραελ Κατζ, ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να κλείσει τον κρατικό αλλά ανεξάρτητο Ραδιοφωνικό Σταθμό του Στρατού, σε μια προσπάθεια, όπως τη χαρακτήρισε, να διατηρηθεί ο «μη πολιτικός χαρακτήρας» του στρατού.

Ο Κατς δήλωσε ότι σύντομα θα καταθέσει πρόταση στη δεξιά κυβέρνηση της χώρας να κλείσει τον σταθμό, που είναι ανεξάρτητος δημοσιογραφικά, και ότι αναμένει να σταματήσει τις μεταδόσεις έως την 1η Μαρτίου.

Ο Κατς δήλωσε ότι πήρε αυτή την απόφαση επειδή ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Στρατού έχει μεταδώσει πολλές απόψεις κατά του στρατού και των στρατιωτών και επειδή «πολλοί πιστεύουν ότι βλάπτει την πολεμική προσπάθεια (στη Γάζα) και το ηθικό» των στρατιωτών και του λαού.

After decades of news coverage and controversy, Army Radio will close on March 1, 2026. Defense Minister Israel Katz argues the station no longer serves IDF soldiers as intended. | Explainer

Written by: @AaronReich https://t.co/SwZP5VhwFm — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 12, 2025

Δεν ήταν άμεσα σαφές πότε ο Κατς θα καταθέσει την πρότασή του στην κυβέρνηση.

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Στρατού στελεχώνεται από στρατιώτες και πολίτες και έχει μεγάλη ακροαματικότητα στο Ισραήλ. Είναι ένα από τα μέσα ενημέρωσης με κρατική χρηματοδότηση στο Ισραήλ – το άλλο είναι το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KAN. Και τα δύο μέσα είναι ανεξάρτητα δημοσιογραφικά από την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει υπάρξει επικριτική προς τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Στρατού και το δίκτυο KAN, κατηγορώντας τα για προκατάληψη κατά των θεσμών του κράτους.

Σωρεία αντιδράσεων

Ο επικεφαλής του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Στρατού, Ταλ Λεβ Ραμ, δήλωσε ότι η κίνηση είναι απροσδόκητη και επέκρινε την απόφαση του υπουργούς ως πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου.

«Το θεωρούμε πραγματικό, λυπηρό και δραματικό πλήγμα στον στρατό του λαού, στην ισραηλινή κοινωνία και την ελευθερία του Τύπου σε ένα δημοκρατικό κράτος», δήλωσε σε ανακοίνωση. «Σκοπεύω να πολεμήσω αυτή τη βαριά απόφαση με κάθε μέσο», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γαΐρ Λαπίντ καταδίκασε σε ανάρτηση στο Χ την απόφαση για το κλείσιμο του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Στρατού, λέγοντας ότι είναι αποτέλεσμα «μιας ανήσυχης κυβέρνησης που φοβάται την κριτική».

Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να «αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού» ενόψει των εκλογών της επόμενης χρονιάς.

Η ένωση δημοσιογράφων του Ισραήλ δήλωσε ότι θα παλέψει για την ανατροπή της «επιζήμιας» απόφασης του Κατς.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ο συνασπισμός του Νετανιάχου, ο πλέον δεξιός στην ιστορία του Ισραήλ, δεν θα εξασφάλιζε αρκετές έδρες για να σχηματίσει κυβέρνηση εάν διεξάγονταν σήμερα εκλογές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.