Για τον Μερτς η αρχή της ομοφωνίας φέρνει ρυθμούς χελώνας

«Δεν μπορεί ο τελευταίος και πιο αργός να είναι πάντα αυτός που καθορίζει τον ρυθμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς από το Ζάγκρεμπ, στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στη συνάντηση παίρνουν μέρος και άλλοι αρχηγοί κυβερνήσεων, όπως ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός ομόλογός του Ντόναλντ Τουσκ. Στόχος ο συντονισμός των κομμάτων της κεντροδεξιάς στην Ευρώπη, μπροστά στις προκλήσεις μιας εποχής όπου το Διεθνές Δίκαιο ξεθωριάζει μπροστά στην επιβολή πολιτικών ισχύος.

Μια συζήτηση που αναθερμαίνεται

Ο καγκελάριος της Γερμανίας αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλεί στη λειτουργία της ΕΕ η αρχή της ομοφωνίας και ζήτησε την αναθεώρησή της.



Όπως είπε σε αποφάσεις που αφορούν την ενιαία αγορά, αυτή η αρχή έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί. «Η αρχή της ειδικής πλειοψηφίας ισχύει σχεδόν παντού», δήλωσε ο Μερτς. Θα μπορούσε να φανταστεί, όπως επεσήμανε, ότι αυτό θα μπορούσε επίσης να επιτευχθεί «σταδιακά» και σε ζητήματα σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Δεν διευκρίνισε ωστόσο πώς σκοπεύει να επιτύχει αυτόν τον στόχο, αφού είναι γνωστό ότι πολλές μικρότερες ή μεσαίου μεγέθους χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα θεωρούν την αρχή της ομοφωνίας ένα χρήσιμο όπλο για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους.



Η συζήτηση για την ομοφωνία και το δικαίωμα του «βέτο» έχει ανοίξει και άλλες φορές στο παρελθόν, αλλά έχει αποκτήσει νέα δυναμική από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και κατά καιρούς χρειάστηκαν διάφορα «τεχνάσματα» για να ξεπεραστούν αντιρρήσεις χωρών, κυρίως της Ουγγαρίας και να ληφθούν αποφάσεις.

Η γλώσσα της ισχύος

Ο Γερμανός Χριστιανοδημοκράτης επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μάθει να μιλάει «τη γλώσσα της ισχύος» και να εμφανίζεται στο διεθνές προσκήνιο ενωμένη και αποφασιστική.



Όπως είχε υποστηρίξει και στην ομιλία του στη γερμανική Βουλή στα μέσα της εβδομάδας υπάρχουν τρεις τομείς στους οποίους η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει την αξία της. Δηλαδή να μειώσει τις εξαρτήσεις της στον τεχνολογικό τομέα και στην αμυντική ικανότητα, να καταστήσει την οικονομία της ανταγωνιστική, ιδίως σε σχέση με την Κίνα και τις ΗΠΑ, και να ενεργήσει ως ενωμένη οντότητα. «Η ενότητα είναι παράγοντας ισχύος στον κόσμο», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς. Ωστόσο, ο Μερτς δεν πρότεινε συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογή αυτών των στόχων, γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του θέματος.



Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο ο καγκελάριος αναζητά συμμάχους μέσα στην ΕΕ για δομικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την λειτουργικότητά της. «Ακόμα υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία, υπερβολική ρύθμιση». Αυτό πρέπει «να μειωθεί σημαντικά ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ένας χώρος ελευθερίας», τόνισε στην ομιλία του. Μάλιστα μια εφημερίδα είδε και έναν συμβολισμό στο γεγονός ότι επέλεξε να φορέσει μια γραβάτα με χελώνες, που βεβαίως δεν φημίζονται για την ταχύτητά τους, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα στους ομοϊδεάτες του.

Άδειασμα στον Βέμπερ

Πάντως, ο Μερτς επεσήμανε και ο ίδιος ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για αλλαγές στις ευρωπαϊκές συνθήκες και εξέφρασε επιφυλάξεις απέναντι στην ιδέα που είχε εκφράσει ο επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ σε συνέντευξή του στο περιοδικό DER SPIEGEL για τη συγχώνευση των δύο θέσεων προέδρων Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε μια, έτσι ώστε η ΕΕ να αποκτήσει ένα ισχυρό πρόσωπο και μια ισχυρή φωνή προς τα έξω.



«Η επίτευξη αλλαγών στις συνθήκες σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι ένα μάλλον δύσκολο έργο». Ο Μερτς υποστήριξε ότι αυτό που προέχει είναι να επικεντρωθεί η Ένωση στα καθήκοντα που «βρίσκονται επί του παρόντος στο τραπέζι». Αυτά περιλαμβάνουν την ενίσχυση της «αμυντικής ικανότητας και της ανταγωνιστικότητάς της».



