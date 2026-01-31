Σάλο έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με τον Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ να φαίνεται γονατιστός πάνω από μια γυναίκα που έχει ξαπλώσει στο δάπεδο ενός δωματίου.

Σε μια από τις εικόνες, φαίνεται ο Άντριου να αγγίζει την άγνωστη γυναίκα, η οποία φορά τα ρούχα της, στην κοιλιά, και σε μια δεύτερη κοιτάει απευθείας την κάμερα.

US Department of Justice

Σε email που δημοσιεύτηκαν χτες, Παρασκευή, ο παιδεραστής Τζέφρι Έπσταϊν φαίνεται πως είχε προσκαλέσει τον Άντριου σε δείπνο με μια 26χρονη Ρωσίδα. Τα μηνύματα αυτά ανταλλάχτηκαν τον Αύγουστο του 2010, δύο χρόνια αφότου ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος για προσέγγιση ανηλίκου με σεξουαλικό σκοπό.

US Department of Justice

Οι εικόνες αυτές που περιέχονται στον φάκελο του Έπσταϊν έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις, με το μέλος της βασιλικής οικογένειας να αρνείται να κάνει σχόλιο, ενώ στο παρελθόν έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη πράξη, αναφέρει το BBC.

Οι φωτογραφίες, που είναι πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ δεν είναι γνωστό πότε, πού και για ποιον σκοπό τραβήχτηκαν.

Πηγή: skai.gr

