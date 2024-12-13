Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για τη συνάντηση Ερντογάν- Μπλίνκεν

Για την συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν εξέδωσε ανακοίνωση η τουρκική προεδρία, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας να βελτιώσει τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ σε όλους τους τομείς θα συνεχιστούν και τη νέα περίοδο και πρόσθεσε πως η χώρα του ήταν από την αρχή υπέρ της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας, της ενότητας και της ενιαίας δομής της Συρίας.

Πρόσθεσε δε, ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συνεργαστεί για την αναβίωση και την ανασυγκρότηση των θεσμών στη Συρία.

Ο Ερντογάν συνόψισε ότι η Τουρκία θα λάβει προληπτικά μέτρα πρωτίστως για τη δική της εθνική ασφάλεια εναντίον όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων, ιδιαίτερα των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/PYD/YPG και DAESH, που δρουν στη Συρία και αποτελούν πηγή απειλής για την χώρα του η οποία θα λάβει προληπτικά μέτρα για τη δική της εθνική ασφάλεια, καθώς είναι η μόνη που έχει πολεμήσει σώμα με σώμα κατά του DAESH.

Υπογράμμισε μάλιστα πως καθώς η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, θα αποτρέψει τις προσπάθειες του PKK και τις επεκτάσεις του να ανατρέψουν την κατάσταση σε πιθανή ευκαιρία και δε θα επιτρέψει ποτέ να εμφανιστεί αδυναμία στον αγώνα κατά του DAESH.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.