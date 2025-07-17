Γερμανικό ARD για την Ελλάδα: Από προβληματικό παιδί, μαθητής πρότυπο

«Ελλάδα: από προβληματικό παιδί σε πρότυπο μαθητή», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, στο οποίο αναδεικνύονται η πρόοδος που έχει σημειώσει η χώρα αφήνοντας πίσω της την οικονομική κρίση, οι επενδυτικές ευκαιρίες της και το «μάθημα» που μπορεί να πάρει η Γερμανία, κυρίως στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης, αλλά και στη νοοτροπία.

«Ήλιος, παραλία, γαλάζια θάλασσα και όμορφα μικρά νησιά - αυτά χαρακτηρίζουν την Ελλάδα. Από οικονομικής άποψης, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας, αυτά που φέρνουν χρήματα στην Ελλάδα. Το 30% του ΑΕΠ της εξαρτάται από τον τουρισμό, λέει ο Κρίστιαν Κοπφ, επικεφαλής των αγορών ομολόγων στην Union Investment. "Η Ελλάδα είναι μια μικρή οικονομία προσανατολισμένη στον τουρισμό. Είναι λίγο σαν τη Φλόριντα της Ευρώπης. Πολλοί άνθρωποι μετακομίζουν εκεί, επειδή είναι απλώς ένα ωραίο μέρος για να ζεις". Ο Κοπφ θυμάται ακόμα την εποχή που η Ελλάδα - παρά την όμορφη τοποθεσία της και τις πολλές ηλιόλουστες μέρες το χρόνο - βρισκόταν στα πρόθυρα της εθνικής χρεοκοπίας.

"Η Ελλάδα βίωσε μια μεγάλη οικονομική κρίση το 2011. Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση είχε αναλάβει πολύ υψηλά επίπεδα χρέους, αλλά είχε επίσης πολύ υψηλό έλλειμμα στον προϋπολογισμό και οι επενδυτές δεν ήταν πλέον πρόθυμοι να το χρηματοδοτήσουν"», αναφέρεται στο ρεπορτάζ και επισημαίνεται ότι η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στη χώρα. «Μετά από μία αθέτηση πληρωμών και πολλά έκτακτα δάνεια, η χώρα βρίσκεται ξανά σε καλύτερη θέση. Το κράτος έχει αναδιαρθρώσει τον προϋπολογισμό του και μπορεί να δανειστεί ξανά χρήματα από τις κεφαλαιαγορές με ευνοϊκότερους όρους. Με αυτά τα κεφάλαια, η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικά στις υποδομές της χώρας και έτσι έχει προσελκύσει ξένους επενδυτές», δηλώνει στο ARD ο Μάριαν Βεντ, επικεφαλής του γραφείου Αθήνας του Ιδρύματος Konrad Adenauer (KAS) και αναφέρεται ενδεικτικά στην περίπτωση της γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας Boehringer Ingelheim, η οποία αντιπροσωπεύει, όπως λέει, το 1% του ΑΕΠ, με τις γερμανικές εταιρείες συνολικά να αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του ΑΕΠ.

«Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στη χώρα με 20%. Η Ιταλία ακολουθεί από κοντά», προσθέτει ο κ. Βεντ και αναφέρει ότι εκτός από τον τουρισμό, υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες μελλοντικές αγορές στην Ελλάδα, όπως η ψηφιοποίηση, η ενέργεια και ο τομέας της υγείας. «Κάτι αναπτύσσεται εκεί», όπως αναπτύσσεται συνολικά και η οικονομία της Ελλάδας, με 2,3% το 2024, λέει χαρακτηριστικά και εξηγεί ότι η ανάπτυξη οφείλεται στην άνθηση του τουρισμού, αλλά όχι μόνο σε αυτήν. «Εδώ και καιρό η Ελλάδα έχει γίνει γνωστή ως διαμετακομιστικός κόμβος. Με το λιμάνι του Πειραιά, έχουμε έναν κόμβο logistics, ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση και μπορούμε έτσι να εξυπηρετούμε πολύ καλά τις νέες αγορές προς τα Βαλκάνια.

Η Ελλάδα είναι η πύλη προς την Ευρώπη και οι Κινέζοι το έχουν αξιοποιήσει έξυπνα αυτό», επισημαίνει ο επικεφαλής του ΚAS στην Αθήνα και υπενθυμίζει: «Κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους, οι πιστωτές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών πιστωτών, πίεσαν την Ελλάδα να ιδιωτικοποιήσει το λιμάνι του Πειραιά. Εκ των υστέρων, ήταν κάπως κοντόφθαλμο να δοθεί το στρατηγικά σημαντικό λιμάνι σε κινεζικά χέρια. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν τώρα το λιμάνι ως πύλη προς τη νότια Ευρώπη για να μεταφέρουν τις εξαγωγές τους».

«Τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα; Απλώς κάντε το!», σημειώνει η ρεπόρτερ του ARD και κάνει λόγο για επιστροφή των επενδυτών και μαζικές αφίξεις τουριστών, υπογραμμίζοντας το περσινό ρεκόρ των 40 εκατομμυρίων αφίξεων. Η λέξη κλειδί είναι: ψηφιοποίηση», επισημαίνει ο Μάριαν Βεντ και εξηγεί ότι η ψηφιακή μετάβαση που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα «έχει βοηθήσει σημαντικά στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της φοροδιαφυγής» καθώς «κάθε πολίτης μπορεί να πληρώσει για οτιδήποτε, οποτεδήποτε με μια κάρτα και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει, κάτι το οποίο αποτρέπει ασφαλώς την απάτη και οδηγεί σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα».

Επιπλέον, «οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον ιδιωτικό τομέα παρά στο κράτος και αρκετά ανοιχτή διάθεση προς τα καινούργια πράγματα. Η νοοτροπία τους είναι, ας ξεκινήσουμε και θα λύσουμε τα προβλήματα στην πορεία. Οι Γερμανοί πάντα σκέφτονται πρώτα τη διαδικασία και, αν η διαδικασία δεν είναι 100% σωστή, δεν ξεκινούν καν. Θα μπορούσαν σε αυτό να μάθουν κάτι από τους Έλληνες», υποδεικνύει ο Μάριαν Βεντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.