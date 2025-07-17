ΕΕ: Οι Βρυξέλλες περικόπτουν τον αγροτικό προϋπολογισμό, οι αγρότες κηρύσσουν πόλεμο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακηρύσσει ότι προστατεύει τους αγρότες. Οι αγρότες δηλώνουν ότι οι Βρυξέλλες τους μαχαιρώνουν πισώπλατα, και ετοιμάζονται για «πόλεμο» τονίζει σε ανάλυσή του το Politico.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποκάλυψε την Τετάρτη σχέδια για μείωση της χρηματοδότησης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ από τα 386,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μόλις 300 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2027, στο πλαίσιο μιας σαρωτικής αναθεώρησης του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού του μπλοκ.

Αυτή είναι μια μείωση άνω του 20% - χωρίς να ληφθεί καν υπόψη ο πληθωρισμός.

Η φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας την πρόταση προϋπολογισμού της, αρνήθηκε ότι οι αγρότες θα χάσουν, και επισήμανε τη χρηματοδότηση που διατίθεται στις αγροτικές κοινότητες στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων δαπανών.

«Η γεωργία θα ενισχυθεί. Αυτό που έχουμε διαφυλάξει είναι οι άμεσες πληρωμές στους αγρότες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου. «Αυτό είναι ένα μέρος που είναι σαφώς διαφυλαγμένο και ασφαλές».

Άφησε τον Επίτροπο Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν για να υπερασπιστεί τις περικοπές, εναντίον των οποίων ο ίδιος αγωνιζόταν επί μήνες πίσω από κλειστές πόρτες.

«Στα χρήματα που εισέρχονται στις τσέπες των αγροτών, δεν υπάρχει περικοπή», επέμεινε όταν πιέστηκε για τη μείωση σε συνέντευξη Τύπου, υποστηρίζοντας ότι τα δισεκατομμύρια που λείπουν προβλέπονται σε άλλα σημεία του προϋπολογισμού.

Μιλώντας νωρίτερα ενώπιον μιας οργισμένης επιτροπής γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Χάνσεν δήλωσε ότι το ποσό των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν είναι ένα ανώτατο όριο αλλά ένα κατώτατο όριο, το ελάχιστο που πρέπει να δαπανήσουν οι χώρες της ΕΕ για τη γεωργία κατά τον επόμενο επταετή κύκλο του προϋπολογισμού. Τα χρήματα, τόνισε, θα είναι νομικά οριοθετημένα και προστατευμένα ώστε να μην διοχετεύονται σε άλλες προτεραιότητες όπως η άμυνα ή η ανταγωνιστικότητα.

«Κανένας άλλος τομέας πολιτικής δεν έχει αυτό το επίπεδο προστασίας», επέμεινε ο Χάνσεν μιλώντας στους ευρωβουλευτές. «Αυτό εγγυάται σταθερότητα και προγραμματισμό για τους αγρότες».

«Καλώς ήρθατε στη Vonderland»

Οι αγρότες δεν πείθονται.

Ενώ ο Χάνσεν προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα μέσα στο Κοινοβούλιο, εκατοντάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, κουνώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Καλώς ήρθατε στη Βόντερλαντ» - μια προσωπική επίθεση στην φον ντερ Λάιεν για αυτό που θεωρούν προδοσία του αγροτικού τομέα της Ευρώπης.

«Αποδομούν 70 χρόνια ευρωπαϊκής ιστορίας», δήλωσε ο Μασιμιλιάνο Τζιανσάντι, επικεφαλής της Copa, του ισχυρού αγροτικού λόμπι της ΕΕ, αναφερόμενος στην προέλευση της ΚΑΠ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Για πολλούς από τους αγρότες της Ευρώπης, η ΚΑΠ δεν είναι απλώς ένα σύστημα επιδοτήσεων, είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα.

«Θέλουν να κηρύξουν πόλεμο στους αγρότες. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι», πρόσθεσε ο Τζιανσάντι.

Αυτή τη φορά, δεν υπήρχαν τρακτέρ, μόνο σημαίες, συνθήματα και ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και μιλούσε για τις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς οι διαδηλωτές πορεύτηκαν από το Κοινοβούλιο προς το Μπερλεμόντ, την έδρα της Επιτροπής.

Τι πραγματικά περικόπτεται;

Η «υπερασπιστική γραμμή» του Χάνσεν βασίζεται σε μια αμφιλεγόμενη διάκριση.

Είπε στους ευρωβουλευτές ότι δεν καταλήγει όλο το τρέχον ποσό του προϋπολογισμού της ΚΑΠ ύψους 386,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στις τσέπες των αγροτών. Από αυτό το ποσό, περίπου 291,1 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για στήριξη εισοδήματος και τομέων, ενώ άλλα 95,5 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την υποστήριξη προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη εξακολουθεί να καταλήγει στις τσέπες των αγροτών, μέσω επενδυτικής στήριξης, χρηματοδότησης για φιλική προς το περιβάλλον γεωργία και πρόσθετης στήριξης για όσους εργάζονται σε δύσκολες φυσικές περιοχές, όπως τα βουνά.

Η Copa-Cogeca, η οποία συγκεντρώνει τα κύρια λόμπι των αγροτών και των αγροσυνεταιρισμών της ΕΕ, χαρακτήρισε την ημέρα «Μαύρη Τετάρτη για την ευρωπαϊκή γεωργία».

Σε μια καυστική δήλωση, κατηγόρησε τη φον ντερ Λάιεν ότι προετοιμάζει κρυφά μια «ριζοσπαστική, μονομερή και κυνική» περικοπή, ενώ παράλληλα κάνει λόγο υποκριτικά για διάλογο.

«Γνωρίζουμε ακριβώς ποιος θα πληγεί περισσότερο - οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, ο ακρογωνιαίος λίθος του μοντέλου μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η οργάνωση.

Μέσα στο Κοινοβούλιο, νομοθέτες από όλο το πολιτικό φάσμα συνωθούνταν. «Μην προσπαθείτε να μας πουλήσετε μια μείωση της ΚΑΠ κατά 25% σαν success story», παρατήρησε ο Χέρμπερτ Ντόρφμαν, βετεράνος των αγώνων για τον αγροτικό προϋπολογισμό από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την πολιτική οικογένεια της φον ντερ Λάιεν.

Ο συνάδελφός του Ιταλός βουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ντάριο Ναρντέλα ήταν εξίσου ευθύς: «Ίσως να έχω καταλάβει λάθος, αλλά 300 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι περισσότερα από 386 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς μπορεί να θεωρηθεί αυτό επιτυχία;»

Ο Χάνσεν αντέδρασε, επιμένοντας ότι οι χώρες-μέλη μπορούν πάντα να συμπληρώνουν τα εθνικά τους κονδύλια για τη γεωργία, αλλά λίγοι πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις που έχουν οικονομικές δυσκολίες θα βρουν τα επιπλέον χρήματα.

«Μας έχουν παγιδεύσει», παρατήρησε στο Politico ο Αλβάρο, ένας αγρότης από το Τολέδο που έδωσε μόνο το μικρό του όνομα, συνοψίζοντας την ατμόσφαιρα στη γραμμή διαμαρτυρίας. «Μακάρι να μπορούσαμε να επιβιώσουμε χωρίς επιδοτήσεις, αλλά τις χρειαζόμαστε. Η ισπανική ύπαιθρος και η ευρωπαϊκή γεωργία καταστρέφονται από εδώ (σ.σ Βρυξέλλες)».

Νωρίς το βράδυ, οι αγρότες είχαν μαζέψει τις σημαίες τους και είχαν πάει σπίτι τους.

Αλλά η πολιτική διαμάχη για τον αγροτικό προϋπολογισμό της Ευρώπης μόλις ξεκίνησε.



