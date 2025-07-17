Του Βαγγέλη Δουράκη

Μιας και η περιβόητη ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν έχει ακόμη καταστεί υποχρεωτική για όλους, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «μοιράζει» φορολογικά «μπόνους» σε όσους υιοθετήσουν προαιρετικά τη συγκεκριμένη πρακτική, πριν φυσικά αυτή υιοθετηθεί ως υποχρέωση στο σύνολο των επαγγελματιών. Ήδη πάντως για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων απαιτείται η αποκλειστική έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Έτσι, με διατάξεις που περιέχονται στο νομοσχέδιο για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα καθορίζεται εκείνο το «πακέτο» των συναλλαγών για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, στις οποίες θα είναι υποχρεωτική πλέον η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Ποια είναι τα φορολογικά «μπόνους» για τις επιχειρήσεις

Πρόκειται για συναλλαγές ανάμεσα σε εγχώριες επιχειρήσεις (b2b), συναλλαγές με οντότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός ων λιανικών πωλήσεων), καθώς και όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις και δαπάνες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (b2g).

Εντούτοις, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν άμεσα την ηλεκτρονική τιμολόγηση πριν αυτή καταστεί υποχρεωτική για όλους, προσφέρονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα, καθώς προβλέπεται, πως όσες οντότητες επιλέξουν να εφαρμόσουν πρόωρα την αποκλειστική ηλεκτρονική τιμολόγηση, και συγκεκριμένα από το φορολογικό έτος 2025, θα έχουν οφέλη όπως:

Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά 100%. Δηλαδή μια δαπάνη για την αγορά π.χ. ενός προϊόντος αξίας 1.000 ευρώ θα αναγνωρίζεται ως δαπάνη ύψους 2.000 ευρώ. Στόχος, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση είναι η παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση των υποδομών των επιχειρήσεων.

Αντίστοιχα, η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο ημερολογιακό έτος χρήσης, θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προσαυξημένη και αυτή κατά 100%, δηλαδή στο διπλάσια της αξίας της.

Τα εν λόγω κίνητρα παρέχονται εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (μέσω Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ. ή της εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε.) το αργότερο δύο μήνες πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής ισχύος της.

Τι επιδιώκει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι στόχοι των παρεμβάσεων είναι:

- Η απλοποίηση των διαδικασιών διαβίβασης δεδομένων στη Φορολογική Διοίκηση.

- Η μείωση των λαθών.

- Η καταπολέμηση της απώλειας Φ.Π.Α.

- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης του διαχειριστικού τους κόστους.

- Η πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τα οικονομικά μεγέθη.

Επιπλέον, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα διευκολύνει την προσυμπλήρωση των δηλώσεων Φ.Π.Α. και των «καταστάσεων οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα - Έντυπο Ε3», μειώνοντας το γραφειοκρατικό φόρτο.

Πρωταρχικός στόχος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, πάντως, είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συντελείται μέσω της διόγκωσης των δαπανών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, με την ένταξη στα βιβλία τους δαπανών, οι οποίες προκύπτουν από εικονικά ή πλαστά τιμολόγια.



Πηγή: skai.gr

