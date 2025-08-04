Πέντε γερμανικά μαχητικά Eurofighter θα εγκατασταθούν σε αεροπορική βάση κοντά στην πρωτεύουσα της Πολωνίας για διάστημα λίγων εβδομάδων, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Τα μαχητικά Eurofighter θα σταθμεύουν στη βάση του Μινσκ Μαζοβιέτσκι, ανατολικά της Βαρσοβίας, όπου βρίσκονται επίσης περίπου 150 γερμανοί στρατιωτικοί.

Η αποστολή τους θα διαρκέσει λιγότερο από έναν μήνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας που επικαλείται το dpa.

Η Πολωνία είναι εκ των πιο σημαντικών υποστηρικτών της Ουκρανίας, σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Διαδραματίζει επίσης κομβικό ρόλο στην παράδοση στρατιωτικής βοήθειας από τη Δύση προς το Κίεβο. Εν μέσω ανησυχίας ότι θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο της Μόσχας μελλοντικά, η Πολωνία προχωρά σε σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της.

Από τον Απρίλιο, η γερμανική πολεμική αεροπορία ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας σε αναγνωριστικές επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο. Μέχρι τώρα, όμως, τα Eurofighter απογειώνονταν από το Ροστόκ της βορειοανατολικής Γερμανίας. Η αποστολή τους στην Πολωνία έγινε κατόπιν αιτήματος της Βαρσοβίας.

Τα γερμανικά μαχητικά αεροσκάφη θα ενισχύσουν «την προστασία του εναέριου χώρου στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ», ανέφερε η ηγεσία των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, κάνοντας λόγο για «ακόμη ένα παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων και της πραγματικής δέσμευσής τους στην ασφάλεια της Κεντροανατολικής Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

