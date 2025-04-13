Γερμανία: Υπερχρεωμένα τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά

Η άνοδος του πληθωρισμού ως επίπτωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έπληξε ιδιαίτερα τα φτωχότερα νοικοκυριά στη Γερμανίαhttps://www.skai.gr/tags/germania. Έκθεση της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Bundesbank) για τα οικονομικά των νοικοκυριών το 2023, δείχνει ότι το καθαρό εισόδημα του φτωχότερου μισού των νοικοκυριών μειώθηκε περισσότερο από 20% μεταξύ 2021 και 2023. Το μέσο εισόδημα των γερμανικών νοικοκυριών αυξήθηκε μεν ονομαστικά κατά 2,2% σε 324.800 ευρώ, στην εν λόγω χρονική περίοδο. Αν όμως δεν ληφθεί υπόψη η μεταβολή τιμών τότε το εισόδημα μειώθηκε σχεδόν 11%.



Σύμφωνα με την Μπούντεσμπανκ, ο πλούτος στη Γερμανία παραμένει άνισα κατανεμημένος και σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Ενδεικτικό ότι το 10% των γερμανικών νοικοκυριών εξακολουθεί να κατέχει πάνω από το 60% του πλούτου. Μόνο η Αυστρίαέχει ακόμα πιο άνιση κατανομή στη σύγκριση 20 ευρωπαϊκών χωρών.

Ισχνή ενίσχυση της ιδιοκτησίας ακινήτων

Τα φτωχότερα νοικοκυριά βάζουν τα χρήματά τους κυρίως σε επενδύσεις μικρών αποδόσεων και χαμηλών κινδύνων. Όπως για παράδειγμα σε αποταμιεύσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς και προθεσμιακές καταθέσεις.



Όσο ανεβαίνει το εισόδημα, τόσο αυξάνονται οι πιο ριψοκίνδυνες μορφές επενδύσεων, σε μετοχές ή συμμετοχές σε εταιρείες, οι οποίες αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις. Στα υψηλότερα εισοδήματα η ιδιοκτησία ακινήτων διαδραματίζει ολοένα και συχνότερα σταθεροποιητικό ρόλο.



Παρά την ισχνή ενίσχυση της ιδιοκτησίας ακινήτων στη Γερμανία (18% των νοικοκυριών) και των μεριδίων σε αμοιβαία κεφάλαια (24%) επενδύσεις τέτοιου είδους εξακολουθούν να αποτελούν μειοψηφία. Αντιστρόφως ανάλογα κινούνται την ίδια ώρα οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου (67%) και οι ασφάλειες ζωής (39%).

Χρέη το 39%, αποταμίευση το 83%

Στο πλαίσιο της έκθεσης τα νοικοκυριά παρείχαν σε συνεντεύξεις με συνεργάτες της Μπούντεσμπανκ πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά τους στοιχεία: ακίνητα, αυτοκίνητα, πολύτιμες συλλογές, κοσμήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς, μετοχές, ασφάλειες ζωής. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι το 39% των νοικοκυριών είναι υπερχρεωμένο και ότι το 83% αποταμιεύει, τουλάχιστον, περιστασιακά.



Η γερμανική κεντρική τράπεζα συνέταξε για πέμπτη φορά έκθεση για την κατανομή του πλούτου. Οι συνεντεύξεις με 3.985 νοικοκυριά πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαΐου του 2023 και Φεβρουαρίου 2024. Κατά συνέπεια δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αναταραχές στα διεθνή χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της δασμολογικής πολιτικής του αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η επόμενη έκθεση της Bundesbank προγραμματίζεται για το 2026.



dpa, tagesschau.de bundesbank.de

