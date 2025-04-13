Όλεθρο προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι στο Πεκίνο και σε περιοχές της βόρειας Κίνας το Σάββατο, αναγκάζοντας εκατοντάδες πτήσεις να ακυρωθούν, αξιοθέατα να κλείσουν και να σταματήσουν οι σιδηροδρομικές γραμμές, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισχυροί άνεμοι προήλθαν κυρίως από ένα σύστημα ψυχρής δίνης που σχηματίστηκε πάνω από τη Μογγολία που κινούνταν ανατολικά και νότια, σαρώνοντας τη βόρεια Κίνα από την Παρασκευή και μέχρι το Σαββατοκύριακο, δήλωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας (CMA).

Οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα σημείωσαν πτώση κατά 12 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο και οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι οι ταχύτητες του ανέμου θα μπορούσαν να ανταγωνίζονται ή να ξεπεράσουν τα ρεκόρ του Απριλίου που χρονολογούνται από το 1951.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι προβλέπονταν ριπές έως και 150 χλμ/ώρα (93 μίλια/ώρα).

Το Πεκίνο εξέδωσε νωρίτερα για αυτό το Σαββατοκύριακο τον πρώτο του πορτοκαλί συναγερμό - το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο - για ισχυρούς ανέμους εδώ και μια δεκαετία.

Από το πρωί του Σαββάτου, 413 πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Capital του Πεκίνου είχαν ακυρωθεί, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της γραμμής του μετρό ταχείας κυκλοφορίας του αεροδρομίου και ορισμένων σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας είχαν επίσης ανασταλεί, πρόσθεσε το CCTV.

Τουριστικά αξιοθέατα, όπως το Θερινό Παλάτι, ο Ναός του Ουρανού, ο ζωολογικός κήπος του Πεκίνου και το θεματικό πάρκο Universal Studios έκλεισαν επίσης προσωρινά το Σάββατο.

Σχεδόν 300 δέντρα στην κινεζική πρωτεύουσα έχουν πέσει και 19 οχήματα έχουν υποστεί ζημιές, ανέφερε το CCTV, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί ακόμη τραυματισμοί λόγω των ισχυρών ανέμων στο Πεκίνο.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εκπομπός αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο που οι επιστήμονες λένε ότι προκαλούν την κλιματική αλλαγή και κάνουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά και πιο έντονα.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια των καταιγίδων που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες σε όλη τη χώρα πέρυσι.

Τον Μάιο, ένας αυτοκινητόδρομος στη νότια Κίνα κατέρρευσε μετά από μέρες βροχής, σκοτώνοντας 48 ανθρώπους.

