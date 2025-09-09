Η Γερμανία καταδίκασε τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα του Κατάρ εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες».

«Η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα όχι μόνο παραβιάζει την εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας με στόχο να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτή η επίθεση είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.