Σάλος με σχόλιο της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς για 12χρονο θαυμαστή της

Σάλο έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, έπειτα από σχόλιο που έκανε για ανήλικο θαυμαστή της, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν «ανατριχιαστικό» και «ανάρμοστο».

Η 55χρονη ηθοποιός, έγινε γνωστή για τη συμμετοχή της σε εμβληματικές ταινίες όπως η «Μάσκα του Ζορό» και το «Σικάγο», με πρόσφατη επιτυχία στο βιογραφικό της τον ρόλο της Μορτίσια Άνταμς στη σειρά «Wednesday» του Netflix, μίλησε στην εκπομπή "Late Night with Seth Meyers" την περασμένη Παρασκευή, αναφερόμενη στη νέα γενιά θαυμαστών που απέκτησε μέσα από τη σειρά..

«Πρόσφατα ήμουν στο γήπεδο γκολφ με τον Μάικλ (Ντάγκλας), προπονούμασταν, και ένα πολύ γλυκό 12χρονο αγόρι ήρθε και μου ζήτησε αυτόγραφο», είπε η Ζέτα-Τζόουνς στον παρουσιαστή Σεθ Μέγερς.

«Ήταν πραγματικά γλυκός» προσθέτοντας πως σκέφτηκε «Χα χα! Όταν εγώ θα είμαι 70, αυτό το γλυκό αγοράκι θα είναι 33.»

Ο Μέγερς τη ρώτησε αστειευόμενος αν ο 80χρονος σύζυγός της μπορεί να καταλάβει πότε κάνει τέτοιες σκέψεις και η ηθοποιός επιχείρησε στη συνέχεια να αιτιολογήσει το σκεπτικό της σημειώνοντας ότι ο σύζυγός της είναι κατά 25 χρόνια μεγαλύτερός της.

Οργισμένες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Το περιστατικό πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις της «ανησυχητικές» και «ακατάλληλες».

«Μπορεί να είναι παντρεμένη με κάποιον πολύ μεγαλύτερό της, αλλά αυτό το επέλεξε ως ενήλικη. Το να σκέφτεται και να μιλάει έτσι για ένα παιδί είναι απαράδεκτο. Είμαι απολύτως σοκαρισμένος που πίστεψε πως αυτή είναι μια χαριτωμένη ιστορία για να μοιραστεί», έγραψε χρήστης στο Reddit.

Άλλοι σχολίασαν:

«Είναι ανατριχιαστικό. Ποιος κάνει τέτοιες σκέψεις όταν συναντά ένα 12χρονο;»

Άλλοι εξέφρασαν απορία γιατί ο Σεθ Μέγερς «συνέχισε τη συζήτηση σαν να μην τρέχει τίποτα», ενώ αρκετοί σημείωσαν πως αν ένας άνδρας ηθοποιός είχε κάνει αντίστοιχο σχόλιο για 12χρονο κορίτσι, θα είχε «αποκλειστεί» άμεσα από τη βιομηχανία.

Το Page Six επικοινώνησε με τους εκπροσώπους της Ζέτα-Τζόουνς για σχόλιο, χωρίς να έχει λάβει απάντηση μέχρι τη στιγμή σύνταξης του ρεπορτάζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.