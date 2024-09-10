Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε σήμερα ότι οι Ρεπουμπλικάνοι διασπείρουν επικίνδυνες θεωρίες συνωμοσίας για τους Αϊτινούς μετανάστες, αφού ο γερουσιαστής και υποψήφιος αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος με αναρτήσεις τους κατηγόρησαν τους Αϊτινούς ότι τρώνε γάτες και άλλα ζώα συντροφιάς.

«Αυτό που μας ανησυχεί πολύ είναι ότι έχουμε εκλεγμένους αξιωματούχους στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα που προωθούν, ξέρετε, άλλη μια θεωρία συνωμοσίας που έχει στόχο να διχάσει τους ανθρώπους βασιζόμενοι στο ψέμα και, ας είμαστε ειλικρινές, βασιζόμενοι σε ένα στοιχείο ρατσισμού», είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι.

«Αυτού του είδους η παραπληροφόρηση είναι επικίνδυνη επειδή θα υπάρξουν άνθρωποι που θα την πιστέψουν, όσο γελοία και χαζή και αν είναι και μπορεί να ενεργήσουν με βάση αυτήν την πληροφορία κατά τρόπο που κάποιος θα πληγωθεί. Για αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Ο Βανς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε την Δευτέρα στην πλατφόρμα Χ: «Αναφορές τώρα δείχνουν ότι τα ζώα συντροφιάς κάποιων ανθρώπων απήχθησαν και φαγώθηκαν από ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη χώρα. Στην ίδια ανάρτηση υποστήριξε ότι Αϊτινοί μετανάστες «προκαλούν χάος» στο Σπρίνγκφιλντ, μια πόλη στην Πολιτεία του Οχάιο από την οποία κατάγεται.

Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι και υποστηρικτές τους, όπως ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ και ο Ίλον Μασκ έχουν αναρτήσει παρόμοιες κατηγορίες και μιμίδια τις τελευταίες ημέρες.

Η τοπική αστυνομία δεν έχει λάβει καμία καταγγελία ότι Αϊτινοί μετανάστες ή οποιοσδήποτε άλλος έκλεψε και έφαγε ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με την εφημερίδα Springfield News-Sun.

Η «θεωρία συνωμοσίας» ξεκίνησε από μια ομάδα στο Facebook όπου κάποιος έγραψε ότι χάθηκε μια γάτα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News. Το ίδιο πρόσωπο στη συνέχεια ισχυρίστηκε, χωρίς καμία απόδειξη, ότι Αϊτινοί πήραν τη γάτα για να την φάνε.

Ο Βανς παραδέχτηκε σήμερα ότι οι ισχυρισμοί ήταν αβάσιμοι. «Είναι πιθανόν, φυσικά, όλες αυτές οι φήμες να αποδειχθούν ψευδείς» έγραψε σε άλλη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Στη συνέχεια κατηγόρησε τη μετανάστευση από την Αϊτή για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις τοπικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και άλλα ζητήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.