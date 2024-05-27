Γερμανία: Παραλιακό clubbing με …ρατσιστικά συνθήματα

Σάλο προκαλεί στη Γερμανία βίντεο που δείχνει εύπορους νεαρούς να διασκεδάζουν και να χορεύουν φωνάζοντας «Έξω οι ξένοι». Ένα ακόμη δείγμα για τον «εθνικισμό των πλουσίων»;Μόλις 15 δευτερόλεπτα διαρκεί το επίμαχο βίντεο που εμφανίστηκε προ ημερών στα social media. Τί ακριβώς δείχνει; Νέοι άνθρωποι, καλοδιάθετοι και καλοντυμένοι, διασκεδάζουν σε πολυτελές κλαμπ στο νησί Ζυλτ της Βόρειας Θάλασσας, σχεδόν απέναντι από τη Δανία, που ενίοτε αποκαλείται και «Μύκονος της Γερμανίας», καθώς ελκύει πολλούς «πλούσιους και διάσημους». Στο βάθος φαίνονται τα πρώτα χρώματα του καλοκαιρινού δειλινού, για τα οποία φημίζεται το νησί.



Απολαμβάνοντας ένα δροσερό άπερολ οι νεαροί, άνδρες και γυναίκες, λικνίζονται στους ρυθμούς του L'amour toujours, παλαιάς επιτυχίας του Ιταλού DJ Ζιζί ντ' Αγκοστίνο, την οποία όμως διασκευάζουν, φωνάζοντας: «Η Γερμανία ανήκει στους Γερμανούς, έξω οι ξένοι». Τουλάχιστον ένας από την παρέα υψώνει το χέρι του για τον χιτλερικό χαιρετισμό.

«Θα καταθέσουμε μήνυση»

Αυτά συνέβησαν στο κλαμπ Pony, ένα από τα δημοφιλέστερα στέκια του νησιού, αλλά δεν πέρασαν απαρατήρητα. Μέσω Instagram ο διευθυντής της επιχείρησης Τιμ Μπέκερ δηλώνει ότι είναι «βαθιά σοκαρισμένος», ότι στο συγκεκριμένο κέντρο διασκέδασης «είναι όλοι καλοδεχούμενοι, ανεξαρτήτως προέλευσης» και ότι από το βίντεο έχει ταυτοποιήσει τους δράστες. «Θα καταθέσουμε μήνυση γι αυτή την αποτρόπαιη συμπεριφορά, θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που προβλέπει το ποινικό δίκαιο», επισημαίνει.



Ο Τιμ Μπέκερ φοβάται ότι το περιστατικό αμαυρώνει τη φήμη της επιχείρησής του. Μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) λέει ότι στο μέλλον θα παρακαλέσει τους θαμώνες να ενημερώνουν την «πόρτα» του μαγαζιού για πιθανά κρούσματα ρατσιστικής συμπεριφοράς. Όσο για τους πέντε πρωταγωνιστές του επίμαχου βίντεο, ο διευθυντής του Pony λέει ότι όχι μόνο τους έχει επιβληθεί ισόβια απαγόρευση εισόδου στην επιχείρησή του, αλλά ο ίδιος θα προσπαθήσει να επεκτείνει την απαγόρευση σε ολόκληρο το νησί. «Δεν χρειάζεται να ξαναεμφανιστούν καν στο Ζυλτ, έχουμε πολλούς γνωστούς στην εστίαση εδώ», λέει με νόημα. Στο μεταξύ, η διαφημιστική εταιρεία Serviceplan Group, στην οποία εργαζόταν ο ένας από τους πέντε νεαρούς, ανακοίνωσε την απόλυσή του μέσω Instagram.



Εκπρόσωπος της αστυνομίας επισημαίνει στην DW ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για ποινικά αδικήματα, όπως η υποκίνηση σε φυλετικό μίσος και η χρήση απαγορευμένων συμβόλων που αντίκεινται στο Σύνταγμα.



Για «αηδιαστικά» και «απαράδεκτα» συνθήματα κάνει λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ενώ η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ δηλώνει ότι είναι «ντροπή για τη Γερμανία» να ακούγονται τέτοια συνθήματα. Ίσως πρόκειται για άτομα, λέει η Νάνσι Φέιζερ «που ζουν σε έναν παράλληλο κόσμο, εντελώς παρηκμασμένο από την υλική αφθονία του, που καταπατά βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος».

Παρακμή λόγω …ευημερίας;

Από τη δεκαετία του '60 τα νυχτερινά κέντρα του Ζυλτ αποτελούν προσφιλή σημεία συνάντησης των «πλούσιων και ισχυρών». Μεγάλα ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου, πολιτικοί και μεγαλοδημοσιογράφοι διατηρούν εξοχικές κατοικίες στο νησί. Όλα δείχνουν ότι και οι νεαροί στο επίμαχο βίντεο διαθέτουν σημαντική οικονομική επιφάνεια. Εκδηλώνονται λοιπόν και στις ανώτερες εισοδηματικές τάξεις ακραίες και ξενοφοβικές συμπεριφορές;



Αυτό φαίνεται να πιστεύουν οι πολιτικοί στο τοπικό κρατίδιο του Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν, που καλούνται να σχολιάσουν την υπόθεση. Για ενδείξεις «παρακμής, λόγω ευημερίας» κάνει λόγο η υπουργός Παιδείας του κρατιδίου Κάριμ Πριμ, από το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (CDU). Η υπουργός για την Ενσωμάτωση των Αλλοδαπών Αμινάτα Τουρέ, από το Κόμμα των Πρασίνων, δηλώνει στο Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο RND ότι «δεν πρόκειται απλώς για μία νεανική απερισκεψία, εδώ ακούγονται οι χειρότερες ναζιστικές κραυγές από ενηλίκους, είναι κάτι αηδιαστικό, θα έπρεπε να ντρέπονται. Τώρα πρέπει να ακολουθήσει ποινική δίωξη…»



Την ανησυχία του εκφράζει όμως και ο εντεταλμένος της γερμανικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού Φέλιξ Κλάιν. Όπως επισημαίνει «αυτή η απάνθρωπη ιδεολογία φαίνεται ότι αποτελεί πλέον κομμάτι της ποπ κουλτούρας. Και ότι θεωρείται πλέον αποδεκτή σε κοινωνικές κατηγορίες, στις οποίες θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο πόσο σημαντική είναι η συμβολή των αλλοδαπών στην ευημερία αυτής της χώρας».



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

