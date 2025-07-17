Γερμανία: «Όχι» στην πρόταση προϋπολογισμού της Κομισιόν

Με αρνητική διάθεση υποδέχθηκε η γερμανική κυβέρνηση τις προτάσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την περίοδο 2028-2034. Η Γερμανία απέρριψε το φιλόδοξο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ, το οποίο υπερβαίνει τα δύο τρισεκατομμύρια ευρώ και παρουσιάστηκε χθες από την πρόεδρο της Κομισιόν στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφαν Κορνέλιους, «σε μία εποχή που όλα τα κράτη-μέλη καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για να νοικοκυρέψουν τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι αδύνατον να εξηγήσει κανείς (στον κόσμο) μία τόσο μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά συνέπεια δεν είμαστε σε θέση να αποδεχθούμε την πρόταση της Κομισιόν». Αυτή η ανακοίνωση ήρθε την Πέμπτη από το Βερολίνο και αντανακλά την αντίδραση της μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ.

Σκληρή στάση στο ευρωπαϊκό τραπέζι

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Οικονομικών και συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, υπογράμμισε από το Ντουρμπάν όπου συμμετείχε σε συνεδρίαση της G20 ότι «μετά από μία πρώτη ανάγνωση» των προτάσεων «δεν μπορούμε να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας, καθώς θα πρέπει να μείνουμε εντός πλαισίου στο χρηματοδοτικό πακέτο».

Η φιλοδοξία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να αυξηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός στα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ για την επταετία 2028-2034 —από τα 1,2 τρισεκατομμύρια που είχαν εγκριθεί για 2021-2027— αποτελεί σημείο αιχμής στη διαπραγμάτευση που αναμένει η Κομισιόν με τα κράτη-μέλη. Το επιχείρημα της ΕΕ βασίζεται στο ότι οι αρμοδιότητές της αυξάνονται διαρκώς, άρα απαιτείται και ανάλογη αύξηση των πόρων. Το ενδεχόμενο «παγώματος» του προϋπολογισμού, μάλιστα, θα σήμαινε ουσιαστικά μείωση σε πραγματικούς όρους.

Βάση για διαπραγμάτευση και αντιδράσεις στον Βορρά

Οι προτάσεις της φον ντερ Λάιεν ορίζουν ξεκάθαρα μια «βάση για διαπραγμάτευση» μεταξύ Κομισιόν, εθνικών κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι διαπραγματεύσεις, όπως εκτιμάται, θα είναι έντονες, με δεδομένη τη δημοσιονομική πίεση που αντιμετωπίζουν αρκετές χώρες —ιδίως του ευρωπαϊκού Βορρά— και με την επιθυμία τους να αποφύγουν αυξήσεις στη συνεισφορά τους ή να πετύχουν μείωση αυτής.

Η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο τροφοδότη του προϋπολογισμού της ΕΕ, με συμμετοχή περίπου 25%, ακολουθούμενη από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία.

Θετική στάση στις μεταρρυθμίσεις – Περικοπές στις αγροτικές ενισχύσεις

Την ίδια στιγμή, το Βερολίνο εμφανίζεται θετικό στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στα ευρωπαϊκά προγράμματα, δίνοντας έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και προκρίνοντας τη μείωση κατά περίπου 30% των ενισχύσεων προς τους αγρότες. Όπως σημείωσε ο Στέφαν Κορνέλιους, *«είναι σωστές οι προσπάθειες μεταρρύθμισης και η εστίαση σε νέες προτεραιότητες»*.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.