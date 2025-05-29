Βέβαιος ότι η Γερμανία θα παραδώσει το πυραυλικό σύστημα Taurus στη χώρα του εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ζήτησε το Βερολίνο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία όσο και στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

«Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προοπτική παράδοσης του συστήματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Taurus στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό RTL, τόνισε ωστόσο ταυτόχρονα ότι με τον καγκελάριο Μερτς συμφώνησαν να τηρήσουν το απόρρητο και να μην συζητούν δημοσίως θέματα στρατηγικής σημασίας.

Αναφερόμενος στη στήριξη από τη Γερμανία, ο ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα το Βερολίνο να έχει εξέχοντα ρόλο στις πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. «Θέλω η Γερμανία να είναι ένα από τα κορυφαία κράτη στο τραπέζι, τόσο για τη διπλωματία όσο και για την ανοικοδόμηση», δήλωσε και επαίνεσε τον κ. Μερτς για τη στάση του.

«Πιστεύω ότι ο Φρίντριχ Μερτς είναι ένας ισχυρός ηγέτης μιας ισχυρής χώρας. Και είμαι πολύ ευγνώμων που ο λαός της Γερμανίας υποστηρίζει την Ουκρανία. Ελπίζω πολύ ότι μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα υπό την ηγεσία του», ανέφερε και ζήτησε μεγαλύτερη διεθνή πίεση προς τη Ρωσία ώστε να σταματήσει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.

«Δεν βλέπω την προθυμία του Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο. Δεν το βλέπω, δεν το νιώθω και δεν έχουμε αρκετή πίεση. Δεν υπάρχει αρκετή δύναμη για να τον αναγκάσει να το κάνει. Οι ηγετικές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί», δήλωσε και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, οι οποίες, όπως είπε, δεν συμμετέχουν στο 100%, αλλά και στην Κίνα και σε κράτη του παγκόσμιου Νότου τα οποία τηρούν επιφυλακτική στάση, «κάτι που επιτρέπει στον Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίζει τη στιγμή που θα έπρεπε να τελειώσει ο πόλεμος».

Ο ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι «θα έχουμε μια δίκαιη ειρήνη, αλλά πιθανότατα μόνο μετά τον Πούτιν» και τόνισε ότι «η ειρήνη που ξεκινά με κατάπαυση του πυρός και μετά με περαιτέρω βήματα προς τη διαρκή ειρήνη μπορεί να αρχίσει ήδη αύριο».

Ο κ. Ζελένσκι μίλησε ακόμη για την οικογένειά του, ομολογώντας ότι δεν βλέπει τα παιδιά του όσο θα ήθελε και ότι χάνει σημαντικές στιγμές μαζί τους, ενώ σημείωσε και ότι όλα τα παιδιά της Ουκρανίας «έχουν μεγαλώσει πολύ γρήγορα».

Μερτς: «Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων η παράδοση Taurus στην Ουκρανία»

«Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων» βρίσκεται το ενδεχόμενο παράδοσης πυραύλων Taurus στην Ουκρανία, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τα γερμανικά σχέδια.

«Φυσικά, είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων (…) αλλά πάντα λέγαμε - και το έχω πει και ο ίδιος - ότι τα Taurus απαιτούν αρκετούς μήνες εκπαίδευσης για στρατιώτες στην Ουκρανία, επομένως μια παράδοσή τους σε έξι μήνες ή έναν χρόνο δεν θα ήταν χρήσιμη για την Ουκρανία σήμερα», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF και πρόσθεσε ότι το Βερολίνο συντονίζεται στενά με τους Ευρωπαίους εταίρους του, κάποιοι εκ των οποίων έχουν ήδη παραδώσει στην Ουκρανία πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, ο καγκελάριος τόνισε ότι «είναι δυνατά και νοητά όλα όσα μπορούν να γίνουν σε ασφαλή νομική βάση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.