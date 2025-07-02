Χάλασε ακόμα και το κλιματιστικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω καύσωνα

Ο καύσωνας που πλήττει εδώ και μέρες την Ευρώπη έχει «χτυπήσει» και τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη για όσους βρίσκονται στη Ζώνη Γ του κτιρίου Paul-Henri Spaak του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω προβλήματος που παρουσίασε ο κλιματισμός.

Εκεί στεγάζονται στελέχη των Πρασίνων, των φιλελεύθερων του Renew Europe και των δεξιών Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών.

«Δεν έχουμε ξανανιώσει τόσο ζέστη από τότε που η [Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα] φον ντερ Λάιεν διέκοψε τις πράσινες διεκδικήσεις!», αστειεύτηκε ένας εκπρόσωπος του Renew, αναφερόμενος στην πολιτική αναταραχή της περασμένης εβδομάδας σχετικά με τα ανάμεικτα μηνύματα της Επιτροπής σχετικά με το αν θα καταργούσε ένα νομοσχέδιο κατά του «πράσινου ξεπλύματος» ή αλλιώς του greenwashing.

«Άκουσα ότι είναι καλύτερα στον 5ο όροφο, όπου δεν πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, αναφερόμενος στα γραφεία του ECR, μιας ομάδας που θέλει να αποδυναμώσει τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα.

Για να μην μείνει πίσω, ένας εκπρόσωπος του ECR δήλωσε: «Ξέρω ότι θέλουν να μας κάνουν να ιδρώσουμε για τις πολιτικές μας θέσεις, αλλά δεν είναι γελοίο αυτό;»

Την Τρίτη το βράδυ ο κλιματισμός παρουσίασε «σοβαρή δυσλειτουργία» λόγω των «εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών», αναφέρει μια εσωτερική ανακοίνωση από το τμήμα υποδομών του Κοινοβουλίου. «Οι ομάδες μας δεν μπόρεσαν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι εργασίες επισκευής συνεχίζονται σήμερα το πρωί ως ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας», προσθέτει το σημείωμα.

