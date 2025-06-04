ΟΗΕ: Βέτο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας στο σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν βέτο την Τετάρτη στο αίτημα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός» μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα και απρόσκοπτη πρόσβαση στη βοήθεια σε όλο τον θύλακα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υποστηρίξουν κανένα μέτρο που δεν καταδικάζει τη Χαμάς και δεν καλεί τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να εγκαταλείψει τη Γάζα», δήλωσε πριν από την ψηφοφορία η υπηρεσιακή πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Ντόροθι Σία.

«Αυτό το ψήφισμα θα υπονόμευε τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός που να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα επί του πεδίου και θα ενεθάρρυνε τη Χαμάς», σημείωσε για το κείμενο που υπέβαλαν 10 χώρες στο 15μελές συμβούλιο.

Τα υπόλοιπα 14 μέλη του συμβουλίου ψήφισαν υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος.

Αξιωματούχοι υγείας στη Γάζα δήλωσαν ότι οι ισραηλινές επιδρομές την Τετάρτη σκότωσαν 45 Παλαιστίνιους και το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχες. Μια ανθρωπιστική κρίση πλήττει επίσης τον θύλακα στον οποίο ζουν πάνω από 2 εκατ. άνθρωποι: Ο λιμός απειλεί, και η βοήθεια φτάνει μόνο σταδιακά από τότε που το Ισραήλ ήρε τον 11εβδομάδων αποκλεισμό στις 19 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαΐου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει περιορισμένη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ένας νέος μηχανισμός παράδοσής της, ο οποίος έχει σχεδιαστεί από κοινού με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Χαμάς αποσπά την ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό.

Υπό το προαναφερθέν επιχείρημα, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προώθησαν ένα σχέδιο μέσω ενός νέου ιδιωτικού φορέα, του Gaza Humanitarian Foundation (GHF), που παρακάμπτει τις υφιστάμενες δομές του ΟΗΕ και των ανθρωπιστικών εταίρων του.

Ωστόσο, τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου εκφράζουν επιφυλάξεις για τον εν λόγω μηχανισμό.

Η GHF έχει ξεκινήσει διανομή βοήθειας σε επιλεγμένα σημεία που φυλάσσονται από συνεργάτες των ΗΠΑ και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ο ΟΗΕ και οι εταίροι του έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν, χαρακτηρίζοντας το σύστημα αυτό «στρατιωτικοποιημένη διανομή» που παραβιάζει τις ανθρωπιστικές αρχές και δεν καλύπτει την κλίμακα και την προσβασιμότητα των υπαρχόντων μηχανισμών.

Από την έναρξη της λειτουργίας του μηχανισμού στις 27 Μαΐου, έχουν υπάρξει περιστατικά ασφαλείας κοντά σε σημεία διανομής της GHF και κάποια από αυτά οδήγησαν στον θάνατο αμάχων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.