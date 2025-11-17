Το 1958 ο Βρετανός πρωθυπουργός Χάρολντ Μακμίλαν είχε πει την περίφημη φράση «jaw, jaw is better than war, war» εννοώντας ότι ο διάλογος και η διαπραγμάτευση είναι προτιμότερα από τον πόλεμο.

Ο Μακμίλαν είχε προσωπική εμπειρία τόσο της διπλωματίας όσο και της στρατιωτικής δράσης: τραυματίστηκε σοβαρά ως στρατιώτης στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και, ως πρωθυπουργός, έπρεπε να αντιμετωπίσει τις πυρηνικές απειλές του Ψυχρού Πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης των πυραύλων της Κούβας, σημειώνει το Politico.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι, κατά τη διάρκεια εκείνης της σχεδόν καταστροφικής περιόδου ατομικής ακροβασίας, κατανόησε επίσης την αξία των διπλωματικών διαύλων, καθώς και τη βιαιότητα των συγκρούσεων: τραυματίστηκε σοβαρά στην πλάτη ενώ υπηρετούσε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ το 1943.

Ο Άντριου Μίτσελ, πρώην υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης, ανησυχεί ότι η σοφία ηγετών όπως ο Κένεντι και ο Μακμίλαν, που αποκτήθηκε από τον πόλεμο, έχει ξεθωριάσει από τη μνήμη ακριβώς τη στιγμή που είναι πιο απαραίτητη.

«Ο κόσμος έχει ξεχάσει τα διδάγματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν εκατομμύρια άνθρωποι σφαγιάστηκαν και η γενιά των παππούδων μας είπε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο», είπε.

Μια θεωρητική σχολή ακαδημαϊκών υποστηρίζει ότι οι πόλεμοι που καθορίζουν μια εποχή επαναλαμβάνονται περίπου κάθε 85 χρόνια, καθώς οι γενιές χάνουν από τα μάτια τους την εμπειρία που οι πρόγονοί τους κέρδισαν με κόπο. Αυτό θα σήμαινε ότι πρέπει να περιμένουμε έναν άλλο πόλεμο οποιαδήποτε στιγμή τώρα.

Η αξία του διαλόγου

Ωστόσο, όπως το βλέπει ο Μίτσελ, ακόμη και καθώς συσσωρεύονται τα στοιχεία ότι ο κόσμος κατευθύνεται προς τη λάθος κατεύθυνση, οι κυβερνήσεις έχουν χάσει από τα μάτια τους την αξία του «διαλόγου».

Η διάβρωση του διπλωματικού ενστίκτου δεν εμφανίζεται μόνο στη ρητορική, αλλά και στους προϋπολογισμούς. Ο βιομηχανοποιημένος Δυτικός κόσμος μειώνει ραγδαία τις επενδύσεις στην ήπια δύναμη -περιορίζοντας την εξωτερική βοήθεια και συρρικνώνοντας τα διπλωματικά δίκτυα- καθώς διοχετεύει πόρους στην άμυνα.

Από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και μετά, οι στρατιωτικές δαπάνες δεν έχουν αυξηθεί ποτέ τόσο γρήγορα όσο το 2024, όταν αυξήθηκαν κατά 9,4% και έφτασαν στο υψηλότερο συνολικό ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ από το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης.

Αντίθετα, μια ξεχωριστή έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με έδρα το Παρίσι διαπίστωσε πτώση 9% στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια την ίδια χρονιά μεταξύ των πλουσιότερων δωρητών του κόσμου. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει περικοπές τουλάχιστον 9% και ενδεχομένως έως και 17% φέτος.

«Για πρώτη φορά σε σχεδόν 30 χρόνια, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν την επίσημη αναπτυξιακή βοήθειά τους το 2024», ανέφερε ο ΟΟΣΑ στη μελέτη του. «Εάν προχωρήσουν στις ανακοινωμένες περικοπές το 2025, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που και οι τέσσερις χώρες θα έχουν μειώσει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ταυτόχρονα για δύο συνεχόμενα έτη».

Τα διπλωματικά σώματα επίσης συρρικνώνονται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δίνει το παράδειγμα με την περικοπή θέσεων εργασίας στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Είναι δύσκολο να βρεθούν παγκόσμια στοιχεία, τα οποία ούτως ή άλλως γίνονται γρήγορα παρωχημένα. Μία από τις πιο εκτενείς έρευνες βασίζεται σε στοιχεία του 2023. Ωστόσο, οι αρχές των Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεταξύ εκείνων που έχουν προειδοποιήσει ότι το διπλωματικό τους προσωπικό αντιμετωπίζει περικοπές.

Οι αναλυτές φοβούνται ότι, καθώς οι βιομηχανικές οικονομίες αποστρέφονται τη βοήθεια και τη διπλωματία για να ενισχύσουν τους στρατούς τους, εχθρικά και αναξιόπιστα κράτη όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία θα παρέμβουν για να καλύψουν τα κενά σε αυτά τα δίκτυα επιρροής, στρέφοντας πρώην φιλικές χώρες της Αφρικής και της Ασίας εναντίον της Δύσης.

Και αυτό, προειδοποιούν, κινδυνεύει να κάνει τον κόσμο ένα πολύ πιο επικίνδυνο μέρος. Εάν οι γεωπολιτικές προτεραιότητες των κυβερνήσεων λειτουργούν όπως μια αγορά, η τάση είναι σαφής: Πολλοί ηγέτες έχουν αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα να πουλήσουν την ειρήνη και να αγοράσουν τον πόλεμο.

Πουλώντας ειρήνη, αγοράζοντας πόλεμο

Οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται παγκοσμίως. Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Κίνας, δεύτερος μετά από αυτόν των ΗΠΑ, αυξήθηκε κατά 7% μεταξύ 2023 και 2024, σύμφωνα με το SIPRI. Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 38%.

Ωθούμενοι εν μέρει από τους φόβους των ευρωπαϊκών χωρών ότι ο Τραμπ ενδέχεται να εγκαταλείψει τη συμμαχία τους, τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούνιο σε έναν νέο στόχο δαπανών ύψους 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για την άμυνα και τις υποδομές ασφάλειας έως το 2035. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ -στον ρόλο του «μπαμπά»- ήταν αρκετά ικανοποιημένος που οι νεότεροι εταίροι του από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα πλήρωναν το μερίδιό τους.

Στην πραγματικότητα, ο αγώνας για τον επανεξοπλισμό ξεκίνησε πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έκανε την στρατιωτική ενίσχυση επείγουσα προτεραιότητα για τα ανήσυχα κράτη της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης που ζουν στη σκιά της Ρωσίας του προέδρου Πούτιν. Σύμφωνα με το SIPRI, οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν κατά 17% το 2024, φτάνοντας τα 693 δισεκατομμύρια δολάρια -πριν ο Τραμπ επιστρέψει στο αξίωμα και απαιτήσει από το ΝΑΤΟ να ενισχύσει τη δράση του. Από το 2015, οι αμυντικοί προϋπολογισμοί στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 83%.

Ένα επιχείρημα για την προτεραιότητα της άμυνας έναντι της χρηματοδοτικής βοήθειας ή της διπλωματίας είναι ότι η στρατιωτική δύναμη αποτελεί ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα για τους επίδοξους επιτιθέμενους. Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν, όταν ανακοίνωσε το σχέδιό της για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης τον Μάρτιο: «Αυτή είναι η στιγμή για ειρήνη μέσω της δύναμης».

Ορισμένοι από τους επικριτές της φον ντερ Λάιεν υποστηρίζουν ότι ο εξοπλιστικός αγώνας οδηγεί αναπόφευκτα στον πόλεμο -αλλά η ιστορία δεν το επιβεβαιώνει αυτό, σύμφωνα με τον Γκρεγκ Κένεντι, καθηγητή στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής στο King’s College του Λονδίνου. «Τα όπλα δεν σκοτώνουν. Οι κυβερνήσεις σκοτώνουν», είπε. «Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που είναι πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν τη στρατιωτική δύναμη και να σκοτώσουν ανθρώπους για να επιτύχουν τον στόχο τους», επεσήμανε.

Στην ιδανική περίπτωση, ένας ισχυρός στρατός θα συνοδευόταν από τη λεγόμενη «ήπια δύναμη» υπό τη μορφή ισχυρών διπλωματικών δικτύων και δικτύων εξωτερικής βοήθειας, πρόσθεσε. Αλλά αν η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει, θα πρέπει πρώτα να ανοικοδομήσει την εξαντλημένη σκληρή δύναμή της, τόνισε. Ο κίνδυνος για την ειρήνη έγκειται στον τρόπο με τον οποίο οι αντίπαλοι της Δύσης -όπως η Κίνα- ενδέχεται να ανταποκριθούν σε έναν νέο αγώνα εξοπλισμών.

Περικοπές ανθρωπιστικής βοήθειας

Λίγοι σοβαροί πολιτικοί στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή τις Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβητούν την ανάγκη για στρατιωτικές επενδύσεις στην σημερινή εποχή αστάθειας και συγκρούσεων. Το ερώτημα, όταν οι κρατικοί προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι, είναι πώς θα χρηματοδοτηθούν.

Και πάλι, η δεύτερη θητεία του Τραμπ έχει δώσει τον τόνο. Λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πάγωσε δισεκατομμύρια δολάρια σε εξωτερική βοήθεια. Και τον Φεβρουάριο ανακοίνωσε ότι θα περικοπεί το 90% των συμβάσεων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης. Η κίνηση αυτή -που παρουσιάστηκε ως μέρος του πολέμου του Τραμπ κατά του «woke»- κατέστρεψε τις ανθρωπιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονταν στην αμερικανική χρηματοδότηση για να πραγματοποιήσουν το έργο τους σε μερικές από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου.

Σύμφωνα με μια εκτίμηση, μόνο οι περικοπές της βοήθειας του Τραμπ θα μπορούσαν να προκαλέσουν 14 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους τα επόμενα πέντε χρόνια, το ένα τρίτο των οποίων θα είναι παιδιά. Αυτή είναι μια απόφαση που, σύμφωνα με τους επικριτές του Τραμπ, δεν θα ξεχαστεί σε περιοχές όπως η υποσαχάρια Αφρική, ακόμη και πριν τεθούν σε ισχύ οι περικοπές από άλλους σημαντικούς δωρητές, όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η στάση του Στάρμερ

Στο Λονδίνο, ο Βρετανός ηγέτης Kιρ Στάρμερ και η ομάδα του είχαν προετοιμαστεί για την επιστροφή του Tραμπ, σχεδιάζοντας μια στρατηγική που στοχεύει στο να προσελκύσει το προσωπικό συμφέρον του Αμερικανού ηγέτη, αντί για αξίες που δεν ήταν σίγουροι ότι μοιράζεται.

Καθώς ο Στάρμερ ετοιμαζόταν να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, αυτός και η ομάδα του επινόησαν ένα σχέδιο για να κολακέψουν τον Tραμπ με την άνευ προηγουμένου τιμή μιας δεύτερης επίσημης επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προκειμένου να αποτρέψει μια απότομη ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ο Στάρμερ προσπάθησε επίσης να δείξει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έπαιρνε στα σοβαρά τον Tραμπ όσον αφορά την ανάγκη της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας) να πληρώνει για την άμυνά της.

Την παραμονή του ταξιδιού του στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο, ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες -όπως είχε απαιτήσει ο Tραμπ από τους συμμάχους -και ότι θα τις χρηματοδοτήσει εν μέρει μειώνοντας τον προϋπολογισμό του Ηνωμένου Βασιλείου για την εξωτερική βοήθεια από 0,5% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε 0,3%.

Για έναν κεντροαριστερό ηγέτη όπως ο Στάρμερ, του οποίου οι προκάτοχοι στο Εργατικό Κόμμα, Γκόρντον Μπράουν και Tόνι Μπλερ, είχαν υπερασπιστεί την ηθική υποχρέωση να δαπανώνται μεγάλα ποσά για την εξωτερική βοήθεια, ήταν μια οδυνηρή αλλαγή πορείας.

«Δεν είναι μια ανακοίνωση που με χαροποιεί», εξήγησε. «Ωστόσο, οι πραγματικότητες της επικίνδυνης νέας εποχής μας σημαίνουν ότι η άμυνα και η εθνική ασφάλεια της χώρας μας πρέπει πάντα να έρχονται πρώτες».

Η αμερικανική κυβέρνηση χαιρέτισε την κίνηση του Στάρμερ ως «ένα ισχυρό βήμα από έναν μακροχρόνιο εταίρο».

Ωστόσο, ο Στάρμερ επέστρεψε στην πατρίδα του και βρήκε πολιτική εξέγερση. Η υπουργός Διεθνούς Βοήθειας Aελίζ Ντοντς παραιτήθηκε, προειδοποιώντας τον Στάρμερ ότι η απόφασή του θα «στερούσε τροφή και υγειονομική περίθαλψη από απελπισμένους ανθρώπους -βλάπτοντας βαθιά τη φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου».

Εξέφρεασε τη λύπη της για το γεγονός ότι η Βρετανία φαίνεται να «ακολουθεί τα βήματα του προέδρου Τραμπ όσον αφορά τις περικοπές στην USAID».

Εύκολοι στόχοι

Στους μήνες που ακολούθησαν, άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έκαναν παρόμοιους υπολογισμούς, με ορισμένες να αναφέρουν το Ηνωμένο Βασίλειο ως ένδειξη ότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Για τις κυβερνήσεις με περιορισμένους οικονομικούς πόρους στην εποχή του εθνικισμού του Τραμπ, η εξωτερική βοήθεια αποτελεί έναν εύκολο στόχο για εξοικονόμηση πόρων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κάποτε παγκόσμιος ηγέτης στην εξωτερική βοήθεια και φάρος για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, κατοχυρώνοντας νομικά τη δέσμευσή του να δαπανά το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ODA), σύμφωνα με τον Μίτσελ, τον πρώην υπουργό που ήταν υπεύθυνος για την πολιτική αυτή. «Αλλά τώρα η Βρετανία αναφέρεται στη Γερμανία ως παράδειγμα: «Λοιπόν, οι Βρετανοί μειώνουν τα κονδύλια για την εξωτερική βοήθεια, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο»».

Στη Σουηδία, ο αμυντικός προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 18% μεταξύ 2025 και 2026, σε ένα σχέδιο επενδύσεων που η κυβέρνηση χαρακτήρισε «ιστορικό». «Η επικρατούσα κατάσταση ασφάλειας είναι πιο σοβαρή από ό,τι ήταν τις τελευταίες δεκαετίες», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Σουηδίας, «και η Ρωσία αποτελεί μια πολυδιάστατη απειλή».

Ωστόσο, ο προϋπολογισμός της Σουηδίας για τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία, ο οποίος πέρυσι ανερχόταν σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, θα μειωθεί σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026.

Στη χρεωμένη Γαλλία, νωρίτερα φέτος ανακοινώθηκαν σχέδια για περικοπή του προϋπολογισμού της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ODA) κατά περίπου ένα τρίτο, αν και οι αποφάσεις για τις δαπάνες έχουν ανατραπεί από μια σπειροειδή πολιτική κρίση που μέχρι στιγμής έχει εμποδίσει την ψήφιση του προϋπολογισμού. Τα κονδύλια για την άμυνα επρόκειτο να αυξηθούν δραματικά, παρά τη συνολική συμπίεση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας.

Στη Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα 800 μιλίων με τη Ρωσία του Πούτιν, ο προϋπολογισμός για την ανάπτυξη μειώθηκε επίσης, ενώ οι δαπάνες για την άμυνα γλίτωσαν από τις περικοπές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης της χώρας, Βίλε Τάβιο, από το ακροδεξιό λαϊκιστικό Κόμμα των Φινλανδών, λέει ότι οι περικοπές έδωσαν την ευκαιρία να επανεξεταστεί συνολικά η βοήθεια. Αντί να χρηματοδοτεί ανθρωπιστικά προγράμματα, θέλει να δώσει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να επενδύσουν για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε φτωχότερες χώρες. Πιστεύει ότι αυτό θα βοηθήσει να αποτραπεί η μετακίνηση νέων ανθρώπων προς την Ευρώπη ως παράνομοι μετανάστες.

«Αν δεν έχουν θέσεις εργασίας, οι χώρες θα γίνουν ασταθείς και οι νέοι θα ριζοσπαστικοποιηθούν. Μερικοί από αυτούς θα αρχίσουν να προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη», ανέφερε. «Είναι μια κατάσταση απόλυτα κερδοφόρα για όλους αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να βιομηχανοποιηθούν και να δημιουργήσουν τις θέσεις εργασίας που χρειάζονται», τόνισε.

Οι εξαιρέσεις

Δεν κάνουν όλες οι χώρες περικοπές. Η Ιρλανδία σχεδιάζει να αυξήσει τον προϋπολογισμό της για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ODA), ενώ η Δανία έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να δαπανά το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός της για εξωτερική βοήθεια, ακόμη και αν αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα.

Ωστόσο, η Ιρλανδία έχει απολαύσει αξιοζήλευτη οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και η Δανία θα χρηματοδοτήσει τις προτεραιότητές της αυξάνοντας την ηλικία συνταξιοδότησης στα 70 έτη. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για γιγαντιαίες οικονομίες που μπορούν από μόνες τους να διατηρήσουν τη φήμη της Ευρώπης ως υπερδύναμης ήπιας ισχύος.

Περικοπές προσωπικού

Η υποχώρηση από την εξωτερική βοήθεια είναι μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης απόσυρσης από την ίδια τη διπλωματία. Ορισμένες πλούσιες δυτικές χώρες έχουν περιορίσει το διπλωματικό τους σώμα, κλείνοντας ακόμη και πρεσβείες.

Και πάλι, η Αμερική του Τραμπ αποτελεί το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα. Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέλυσε περισσότερους από 1.300 υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων διπλωμάτες και δημόσιους υπαλλήλους. Στα μάτια των Ευρωπαίων αξιωματούχων που παρακολουθούν από μακριά, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να μην ενδιαφέρεται για τη διατήρηση των σχέσεων που έχει δημιουργήσει με τον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης πρεσβευτών της American Foreign Service Association, 85 από τις 195 θέσεις πρεσβευτών των ΗΠΑ ήταν κενές στις 23 Οκτωβρίου. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις καθυστερήσεις στην επικύρωση από τη Γερουσία των ΗΠΑ, αλλά εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η κυβέρνηση δεν είχε καν ορίσει υποψηφίους για περισσότερες από 60 από τις κενές θέσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που έχει φτάσει στα όρια του, με ορισμένους από τους ανώτερους αξιωματούχους να αναλαμβάνουν περισσότερες από μία θέσεις. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών, εξακολουθεί να ασκεί και τα καθήκοντα του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ (και έχει επίσης επιλεγεί για να ηγηθεί των εθνικών αρχείων).

Με τις βασικές θέσεις να παραμένουν κενές, ο Τραμπ στράφηκε προς τους πιστούς του. Αντί να αξιοποιήσει το κάποτε πλούσιο δυναμικό διπλωματικής εμπειρογνωμοσύνης της Αμερικής, ο πρόεδρος έστειλε τον φίλο του Στιβ Γουίτκοφ, δικηγόρο και επενδυτή ακινήτων, να διαπραγματευτεί προσωπικά με τον Πούτιν και να ενεργήσει ως απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή.

Στις Βρυξέλλες, οι αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν μείνει έκπληκτοι από την έλλειψη κατανόησης του Γουίτκοφ για τις πολυπλοκότητες του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για να μιλήσει ειλικρινά για διπλωματικά θέματα, δήλωσε ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη ότι ο Γουίτκοφ μπορεί να μεταφέρει μηνύματα μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον με αξιοπιστία και ακρίβεια.

Αυτό είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι τόσο πρόθυμοι να μιλήσουν απευθείας με τον Τραμπ, όσο πιο συχνά και με όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς παρόντες, είπε ο ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Και ενώ το διπλωματικό σώμα της Ουάσιγκτον έχει αποδυναμωθεί κατάφωρα, άλλες κυβερνήσεις στη Δύση ακολουθούν το παράδειγμα του Τραμπ, μόνο που το κάνουν πιο διακριτικά.

Οι Βρετανοί διπλωμάτες αντιμετωπίζουν περικοπές προσωπικού από 15% έως 25%. Οι Κάτω Χώρες μειώνουν τον προϋπολογισμό των εξωτερικών αποστολών τους κατά 10% (ενώ αυξάνουν την άμυνα) και σχεδιάζουν να κλείσουν τουλάχιστον πέντε πρεσβείες και προξενεία, με πιθανότητα να ακολουθήσουν και άλλες.

Ακόμη και το εμβληματικό εξωτερικό υπουργείο της ΕΕ -η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με επικεφαλής την πρώην πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλας, μια σκληροπυρηνική αντίπαλο της Ρωσίας- μειώνει το δίκτυο των γραφείων της στο εξωτερικό. Οι αλλαγές, τις οποίες αποκάλυψε το POLITICO τον Μάιο, αναμένεται να οδηγήσουν στη μείωση του μεγέθους 10 αντιπροσωπειών της ΕΕ και στην απώλεια 100 έως 150 θέσεων εργασίας τοπικού προσωπικού.

«Η ευρωπαϊκή διπλωματία υποχωρεί σε δεύτερη μοίρα έναντι προτεραιοτήτων όπως ο έλεγχος των συνόρων και η άμυνα, οι οποίες λαμβάνουν αυξημένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ. Ο εν λόγω αξιωματούχος επέμεινε ότι η ΕΕ δεν «περικόπτει τη διπλωματία», αλλά «οι πόροι κατευθύνονται αλλού».

Ιδιωτικά, διπλωμάτες και άλλοι αξιωματούχοι στην Ευρώπη ομολογούν ότι ανησυχούν βαθιά για την τάση μείωσης της διπλωματικής ικανότητας, ενώ οι στρατιωτικοί προϋπολογισμοί αυξάνονται κατακόρυφα.

«Όλοι πρέπει να ανησυχούμε για αυτό», δήλωσε ένας από αυτούς.

Διάλογος ή πόλεμος;

Ο Μίτσελ, πρώην υπουργός του βρετανικού υπουργικού συμβουλίου, προειδοποίησε ότι η επιταχυνόμενη μετάβαση από τη βοήθεια στα όπλα κινδυνεύει να οδηγήσει σε καταστροφή.

«Σε μια εποχή που πραγματικά χρειάζεστε το διεθνές σύστημα... έχετε την μαζική αναβίωση του εθνικισμού, με έναν τρόπο που, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, δεν έχετε δει πραγματικά από το 1914», είπε.

Ο Μίτσελ, ο οποίος ήταν υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι που το Συντηρητικό Κόμμα έχασε την εξουσία πέρυσι, σημείωσε ότι η περικοπή της βοήθειας για να χρηματοδοτηθεί η άμυνα ήταν «ένα τρομερό, τρομερό λάθος». Υποστήριξε ότι η ήπια δύναμη είναι πολύ φθηνότερη και συχνά πιο αποτελεσματική από την σκληρή δύναμη από μόνη της. «Η ανάπτυξη είναι συχνά η άλλη όψη του νομίσματος της άμυνας», επεσήμανε ο Μίτσελ. Βοηθά στην πρόληψη των πολέμων, στον τερματισμό των συγκρούσεων και στην ανοικοδόμηση των χωρών μετά από αυτούς.

Πολλοί πρέσβεις, αξιωματούχοι, διπλωμάτες και αναλυτές που ερωτήθηκαν, συμφωνούν. Ο πρακτικός σκοπός των διπλωματικών δικτύων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων είναι η δημιουργία συμμαχιών στις οποίες μπορεί κανείς να βασιστεί σε δύσκολες στιγμές.

«Οποιοσδήποτε στρατιώτης θα σας πει ότι η ανταπόκριση σε διεθνείς κρίσεις ή απειλές δεν αφορά μόνο στρατιωτικές αντιδράσεις», δήλωσε ο Kim Darroch, ο οποίος υπηρέτησε ως πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ και ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. «Αφορά επίσης τη διπλωματία και την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που περιλαμβάνει τόσο τη διεθνή στρατηγική όσο και τη στρατιωτική αντίδραση, ανάλογα με τις ανάγκες», πρόσθεσε.

Η Hadja Lahbib, η Ευρωπαία επίτροπος που είναι υπεύθυνη για το εκτεταμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, υποστηρίζει ότι είναι λάθος η περικοπή της βοήθειας για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών. «Έχουμε τώρα 300 εκατομμύρια ανθρώπους που εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε όλο και περισσότερους πολέμους», δήλωσε στο Politico.

Όλο το πολυμερές σύστημα βοήθειας «ταλαντεύεται» ως αποτέλεσμα των πολιτικών επιθέσεων και των περικοπών στη χρηματοδότηση, είπε. Ο κίνδυνος είναι ότι, αν αποτύχει, θα προκαλέσει νέα αστάθεια και μαζική μετανάστευση. «Aν δεν βοηθάμε τους ανθρώπους εκεί όπου βρίσκονται, είναι προφανές ότι θα μετακινηθούν για να βρουν έναν τρόπο να επιβιώσουν», δήλωσε η Lahbib. «Οι απελπισμένοι άνθρωποι είναι πιο [πρόθυμοι] να γίνουν βίαιοι, επειδή θέλουν απλώς να σώσουν τη ζωή τους, να σώσουν την οικογένειά τους».

Οι χώρες που περιορίζουν τα προγράμματα βοήθειας, αντιμετωπίζουν επίσης μακροπρόθεσμα πολιτικό κόστος. Όταν μια πλούσια κυβέρνηση κλείνει την πρεσβεία της ή μειώνει τη βοήθεια προς μια χώρα που έχει ανάγκη, η σχέση αυτή υποφέρει, ενδεχομένως μόνιμα, σύμφωνα με τον Cyprien Fabre, ειδικό σε θέματα πολιτικής που μελετά την ειρήνη και την αστάθεια στον ΟΟΣΑ.

«Οι χώρες θυμούνται ποιοι έμειναν και ποιοι έφυγαν», επεσήμανε.

Η αποχώρηση από το πεδίο ανοίγει χώρο για την είσοδο των αντιπάλων. Η Τουρκία αύξησε τη διπλωματική της παρουσία στην Αφρική από 12 πρεσβείες το 2002 σε 44 το 2022, είπε ο Fabre. Η Ρωσία και η Κίνα εκμεταλλεύονται επίσης την υποχώρηση της Ευρώπης από την ήπειρο, ενισχύοντας τη διπλωματία τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.