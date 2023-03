Έφθασε στο Βερολίνο ο βασιλιάς Κάρολος - Πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη - Δείτε video

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' προσγειώθηκε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό ως μονάρχη και έγινε δεκτός με τιμητικό άγημα και κανονιοβολισμούς. Η τριήμερη παραμονή του στη Γερμανία έχει ως στόχο να αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των γερμανοβρετανικών σχέσεων, με έμφαση στη συμφιλίωση μετά τον πόλεμο και στους κοινούς στόχους για την προστασία του κλίματος.

Ahead of our first State Visit to Germany, we are very much looking forward to meeting all of those who make this country so special.



It is a great joy to be able to continue the deepening of the longstanding friendship between our two nations.



- Charles R and Camilla R