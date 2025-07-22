Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με προϋπολογισμό 7,4 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη της ανεξάρτητης δημοσιογραφικής κάλυψης θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από συντακτικές ομάδες που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα διαλόγου παραμένει επιτακτική· έτσι, η πρόσκληση αυτή παρέχει στήριξη στα μέσα ενημέρωσης που επιθυμούν να καλύπτουν από κοινού τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και να προσφέρουν στους Ευρωπαίους μια διασυνοριακή οπτική σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα.

Θα χρηματοδοτηθούν 2 έως 4 έργα, τα οποία θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2026 με διάρκεια 24 μηνών, με έμφαση στην παραγωγή και την επιμέλεια ειδήσεων και τηλεοπτικού προγράμματος τεκμηρίωσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου.

Είναι η δεύτερη πρόσκληση για στήριξη τέτοιων κόμβων μέσων ενημέρωσης, μετά την επιτυχή έναρξη και την ανάπτυξη τριών έργων για τα μέσα ενημέρωσης το 2022. Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων εντάσσεται στις ενέργειες πολυμέσων που χρηματοδοτούν γενικά την πληροφόρηση του κοινού, ειδήσεις και τηλεοπτικά προγράμματα για θέματα της ΕΕ από ευρωπαϊκή σκοπιά.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

