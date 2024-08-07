Στη Γερμανία δύο άτομα έχασαν την ζωή τους στα συντρίμμια ξενοδοχείου στο Κρεβ της Ρηνανίας - Παλατινάτου, κοντά στον ποταμό Μοζέλα. Από τους 14 ανθρώπους που βρίσκονταν στο κτίριο όταν κατέρρευσε η οροφή, πέντε απομακρύνθηκαν άμεσα και άλλοι έξι - ανάμεσά τους ένα παιδί- απεγκλωβίστηκαν τις τελευταίες ώρες, μαζί και ένας σκύλος. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται.

Im Moselort Kröv laufen Rettungsarbeiten: Teile eines Hotels sind eingestürzt, neun Menschen könnten sich noch in dem Gebäude befinden. Zu einigen hat die Polizei Kontakt. https://t.co/FaM3bKvkII August 7, 2024

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Γεργκ Τόις, ένας άνδρας και μια γυναίκα καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια και σκοτώθηκαν ακαριαία χθες τη νύχτα, όταν κατέρρευσε η οροφή και μαζί της ένας από τους δύο ορόφους του κτιρίου. Δύο από τα άτομα που βρίσκονται ακόμη στα συντρίμμια εκτιμάται ότι φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ ένα αγόρι δύο ετών που απεγκλωβίστηκε σήμερα το πρωί είναι καλά στην υγεία του. Μαζί του απομακρύνθηκε από τα συντρίμμια η μητέρα του, ενώ εγκλωβισμένος παραμένει ο πατέρας. Η οικογένεια κατάγεται από την Ολλανδία και επισκέφθηκε την περιοχή του ποταμού Μοζέλα για διακοπές. «Δεν πιστεύω ότι έχω χαρεί ποτέ τόσο επειδή είδα ένα παιδί. Είχαμε όλοι δάκρυα στα μάτια. Αρχικά πιστεύαμε ότι είναι όλοι νεκροί. Αλλά το παιδί ήταν ευδιάθετο και μας χάρισε μια πολύ συγκινητική στιγμή - ακόμη και έπειτα από 4.000 επιχειρήσεις», δήλωσε ο κ. Τόις.

Τα σωστικά συνεργεία βρίσκονταν από την αρχή σε επικοινωνία με κάποιους από τους εγκλωβισμένους μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικό βαρύ εξοπλισμό προκειμένου να αποκτήσουν ασφαλή πρόσβαση στα ερείπια και να τοποθετήσουν μικρόφωνα ώστε να καταστεί εφικτή η επαφή μαζί τους. Η προσπάθεια συνεχίζεται επίσης με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και με drones, ενώ το κτίριο εξακολουθεί να κινείται, κατά 5mm/ώρα, όπως δείχνουν οι ειδικοί αισθητήρες που τοποθετήθηκαν.

Το ξενοδοχείο «Reichschenke zum Ritter Götz» είναι κατασκευή του 17ου αιώνα, επί της οποίας χτίστηκαν δύο όροφοι τα χρόνια του '80. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της περιοχής Πέτερ Φρίτσεν, τις προηγούμενες ημέρες διενεργούνταν οικοδομικές εργασίες στο κτίριο, ωστόσο θα πρέπει να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο σχετίζονταν με αυτό που συνέβη. Ο κ. Φρίτσεν δήλωσε ότι έχει ήδη διατάξει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ρηνανίας-Παλατινάτου Μίχαελ Έμπλινγκ ευχαρίστησε τους διασώστες για τις προσπάθειές τους και δήλωσε ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα και στις οικογένειές τους. «Είναι πολύ σπάνιο ένα κτίριο να καταρρεύσει με τέτοιον τρόπο», δήλωσε. «Σαν ένας χάρτινος πύργος», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο επιθεωρητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Γεργκ Τόις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.