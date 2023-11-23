Η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ φαίνεται ότι το εννοεί σοβαρά όταν λέει ότι η δράση των γερμανικών αρχών κατά των ριζοσπαστικοποιημένων ισλαμιστών συνεχίζεται «με συνέπεια». Σύμφωνα με το υπ. Εσωτερικών, η γερμανική αστυνομία προχώρησε το πρωί της Πέμπτης σε νέες εφόδους και έρευνες σε συνολικά 15 σπίτια υποστηρικτών της Χαμάς και του επίσης απαγορευμένου δικτύου Σαμιντούν, σε τέσσερα κρατίδια: Βερολίνο, Κάτω Σαξονία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και Σλέσβιχ-Χόλσταϊν.



Μόνο στη γερμανική πρωτεύουσα, 300 αστυνομικοί συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, κυρίως σε βάρος μελών του Σαμιντούν. Όπως δήλωσε η Νάνσι Φέζερ, «οι εξτρεμιστές θα πρέπει να αναμένουν την απόλυτη αυστηρότητα του κράτους δικαίου».

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

Εκτός από τη Χαμάς που είναι διακηρυγμένη τρομοκρατική οργάνωση και στη Γερμανία, το φιλοπαλαιστινιακό Δίκτυο Samidoun Germany, παρακλάδι του διεθνούς Δικτύου Αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη Samidoun απαγορεύθηκε επίσης στις 2 Νοεμβρίου. Κι όλα αυτά βέβαια στον απόηχο της 7ης Οκτωβρίου και της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.Σύμφωνα με το γερμανικό υπ. Εσωτερικών, τόσο οι δραστηριότητες υποστηρικτών της Χαμάς στη Γερμανία, η οποία απαριθμεί περί τα 450 μέλη επί γερμανικού εδάδφους, όσο και φίλων του δικτύου Σαμιντούν, υποδαυλίζουν τη βία, απειλούν με επιθέσεις και στηρίζουν την τρομοκρατία, παραβιάζοντας το άρθρο 9.2 του Γερμανικού Συντάγματος περί ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας σύστασης ενώσεων.Παράλληλα με την επιχείρηση κατά μελών της Χαμάς και του δικτύου Σαμιντούν, οι αστυνομικές αρχές εξαπέλυσαν την Πέμπτη και εκτεταμένες εφόδους σε πολλά γερμανικά κρατίδια (από τη Βάδη-Βυρτεμβέρη και τη Βαυαρία μέχρι την Κάτω Σαξονία, το Σλέσβιχ-Χολστάιν και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) με μαζικές εφόδους κατά μελών των «Πολιτών του Ράιχ».Πρόκειται για την ακροδεξιά οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί πέρυσι και η οποία σχεδίαζε μεταξύ άλλων ανατροπή της συνταγματικής τάξης στη Γερμανία με βίαιο τρόπο αλλά ακόμη και πολιτικές δολοφονίες, προκαλώντας σοκ στη γερμανική κοινή γνώμη.Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές του Μονάχου, οι έρευνες των αρχών στρέφονται εναντίοντου φερόμενου (νέου) αρχηγού των «Πολιτών του Ράιχ» που ζει στην Άνω Βαυαρία και συγκεκριμένα στην περιοχή Φυρστενφέλντμπρουκ. Συνολικά ελέγχθηκαν κατοικίες και αντικείμενα δεκάδων υπόπτων, ηλικίας από 25 έως 74 ετών, με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.Όπως υπευνθυμίζει η ιστοσελίδα tagesschau.de, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, οι «Πολίτες του Ράιχ» απαριθμούσαν το 2022 περίπου 23.000 μέλη σε όλη τη Γερμανία.

