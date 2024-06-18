Λογαριασμός
Βίντεο σοκ: Κύμα «καταπίνει» κοπέλα που επιμένει να μπει στη θάλασσα παρά την αντίθεση του φίλου της 

Στο βίντεο διακρίνεται το νεαρό ζευγάρι να περπατά δίπλα στη  φουρτουνιασμένη θάλασσα, και στη συνέχεια το κορίτσι να παρασύρεται από ένα κύμα, καθώς επιμένει να βουτήξει

Σότσι

Βίντεο σοκ από τη Ρωσία. Ένα κορίτσι παρασύρθηκε από τα κύματα στο τουριστικό θέρετρο του Σότσι ενώ περπατούσε στην παραλία. Η κοπέλα αγνοείται εδώ και τρεις μέρες παρά την επιχείρηση διάσωσης.

Στο βίντεο διακρίνεται το νεαρό ζευγάρι από το Λίπετσκ να περπατά δίπλα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, και στη συνέχεια το 20χρονο κορίτσι να παρασύρεται από ένα κύμα, καθώς επιμένει να βουτήξει. 

