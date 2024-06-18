Βίντεο σοκ από τη Ρωσία. Ένα κορίτσι παρασύρθηκε από τα κύματα στο τουριστικό θέρετρο του Σότσι ενώ περπατούσε στην παραλία. Η κοπέλα αγνοείται εδώ και τρεις μέρες παρά την επιχείρηση διάσωσης.



Στο βίντεο διακρίνεται το νεαρό ζευγάρι από το Λίπετσκ να περπατά δίπλα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, και στη συνέχεια το 20χρονο κορίτσι να παρασύρεται από ένα κύμα, καθώς επιμένει να βουτήξει.

Дебил! Видно же, что она не хотела, она даже в платье была!!!



В Сочи девушку унесло мощной волной в море во время прогулки на пляже "Ривьера". Её не могут найти уже третьи сутки. pic.twitter.com/cqT0oUjass June 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.