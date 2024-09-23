Γερμανία: Αδήριτη ανάγκη για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Η γερμανική κυβέρνηση εξέφρασε σήμερα τη «μεγάλη ανησυχία» της για την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και κάλεσε όλες τις πλευρές να συμβάλουν στην αποκλιμάκωσή της. «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά τεταμένη», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Κρίστιαν Βάγκνερ και πρόσθεσε ότι αυτό που είναι τώρα σημαντικό είναι να γίνουν «συγκεκριμένα βήματα αποκλιμάκωσης».

Ο κ.Βάγκνερ επανέλαβε ακόμη ότι στόχος θα πρέπει να είναι η απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων από τη «Γαλάζια Γραμμή» στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας υπό την επιτήρηση του ΟΗΕ. «Είναι σαφές ότι αυτό αποτελεί πλέον αντικείμενο εντατικών διπλωματικών προσπαθειών», τόνισε ο εκπρόσωπος και αναφέρθηκε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες της υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ με τους ομολόγους της στο Ισραήλ και στον Λίβανο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Βάγκνερ παραδέχθηκε ότι η πρόοδος που επιτυγχάνεται μέσω των γερμανικών διπλωματικών προσπαθειών είναι περιορισμένη, δήλωσε ωστόσο ότι «θα ήταν αλαζονικό» να σταματούσαμε επειδή η κατάσταση δεν βελτιώνεται όσο θα θέλαμε. «Δεν νομίζω ότι η διακοπή της προσπάθειας θα αποτελούσε λύση», δήλωσε, για να καταλήξει: «Θέλουμε μια κατάσταση για τους λαούς της Μέσης Ανατολής στην οποία όλοι οι άνθρωποι στην περιοχή θα μπορούν να ζήσουν μαζί, με ειρήνη και αξιοπρέπεια. Αυτό απαιτεί χρήση διπλωματίας, αυτό απαιτεί διαπραγματεύσεις, αυτό απαιτεί λύση δύο κρατών και τη συνεχή δέσμευση ημών και των εταίρων μας σε αυτήν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.