Ο πρόεδρος της βουλής της Γεωργίας δήλωσε σήμερα ότι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ξεκινούν διαδικασίες για την καθαίρεση της φιλοδυτικής προέδρου της χώρας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου, ένα χρόνο μετά την αποτυχία προηγούμενης απόπειρας να καθαιρεθεί.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Σάλβα Παπουασβίλι, δήλωσε ότι οι κατηγορίες κατά της προέδρου Σαλομέ Ζουραμπισβίλι αφορούν επισκέψεις στο εξωτερικό που, όπως είπε, δεν είχαν εγκριθεί από την κυβέρνηση, ίδιες κατηγορίες που είχα διατυπωθεί στην προηγούμενη προσπάθεια παραπομπής πέρυσι.

Το κυβερνών κόμμα το «Γεωργιανό Όνειρο» και οι σύμμαχοί του δε διαθέτουν επί του παρόντος επαρκείς ψήφους στο κοινοβούλιο για την παραπομπή της Ζουραμπισβίλι και ο Παπουασβίλι δήλωσε ότι ελπίζει η απόφαση να ψηφιστεί μετά τις εκλογές από ένα νέο κοινοβούλιο.

Αν και εξελέγη το 2018 με την υποστήριξη του Γεωργιανού Ονείρου, η Ζουραμπισβίλι, της οποίας οι εξουσίες είναι κυρίως τελετουργικές, έχει γίνει έκτοτε εχθρός του ισχυρού ιδρυτή του, του δισεκατομμυριούχου πρώην πρωθυπουργού Μπιτζίνα Ιβανισβίλι.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ζουραμπισβίλι προσπαθεί να μεσολαβήσει για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ των διχασμένων και διασπασμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης της Γεωργίας, με στόχο να ηττηθεί το Γεωργιανό Όνειρο στις κάλπες.

Γεννημένη στο Παρίσι, Γαλλικής υπηκοότητας και γεωργιανής καταγωγής πρώην διπλωμάτης, η Ζουραμπισβίλι συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας, καθώς και με ανώτερους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στην Ευρώπη.

Η ΕΕ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ανέστειλε όλες τις επαφές υψηλού επιπέδου με τη γεωργιανή κυβέρνηση λόγω του "αντιδυτικού και αντιευρωπαϊκού αφηγήματός της".

Αν και η Γεωργία είναι σε γενικές γραμμές φιλοδυτική από την ανεξαρτησία της από τη Μόσχα το 1991, ξένοι και εγχώριοι επικριτές της έχουν κατηγορήσει το Γεωργιανό Όνειρο ότι επιδιώκει να σαμποτάρει τους μακροχρόνιους στόχους του Τμπιλίσι για ένταξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και να ωθήσει τη χώρα προς τη Ρωσία.

Το Γεωργιανό Όνειρο λέει ότι θέλει η Γεωργία να ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αποφεύγοντας παράλληλα τη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το Γεωργιανό Όνειρο παραμένει το δημοφιλέστερο κόμμα της χώρας, αν και έχει χάσει έδαφος από το 2020, όταν κέρδισε σχεδόν το 50% των ψήφων και μια οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Πηγή: skai.gr

