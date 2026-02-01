Λογαριασμός
«Δεν φύγατε ποτέ, δίπλα μας θα τραγουδάτε πάντα»: Γεμάτη με πανό για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ η Τούμπα (φωτό)

Γεμάτη με πανό για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ η Τούμπα, ενόψει της αναμέτρησης του «Δικέφαλου του Βορρά» με τον Πανσερραϊκό

ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που συνοδεύεται από το βαθύ πένθος που έφερε η τραγωδία με τους φίλους του «Δικέφαλου του Βορρά» που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

ΠΑΟΚ

Από πολύ νωρίς στο γήπεδο της Τούμπας έχουν κρεμαστεί πανό για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ

«Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί, σε κάθε γήπεδο, σ’ όλη τη γη», γράφει ένα μεγάλο πανό που έχει κρεμαστεί περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, με άλλα να γράφουν «Αδέρφια ζείτε», «Αθάνατοι» και «Δεν φύγατε ποτέ, δίπλα μας θα τραγουδάτε πάντα».

ΠΑΟΚ

