Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που συνοδεύεται από το βαθύ πένθος που έφερε η τραγωδία με τους φίλους του «Δικέφαλου του Βορρά» που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Από πολύ νωρίς στο γήπεδο της Τούμπας έχουν κρεμαστεί πανό για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

«Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί, σε κάθε γήπεδο, σ’ όλη τη γη», γράφει ένα μεγάλο πανό που έχει κρεμαστεί περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, με άλλα να γράφουν «Αδέρφια ζείτε», «Αθάνατοι» και «Δεν φύγατε ποτέ, δίπλα μας θα τραγουδάτε πάντα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.