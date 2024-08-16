Γάζα: Eντοπίστηκε ο ιός της πολιομυελίτιδας – Φόβος για εξάπλωση στην περιοχή

Σε μια ακόμα έκκληση του για τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανέφερε ότι εντοπίστηκε ο ιός της πολιομυελίτιδας σε δείγματα λυμάτων στις πόλεις Χαν Γιουνίς και Ντείρ Αλ Μπαλάχ και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στις χώρες της περιοχής.

«Αυτό σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφορεί τώρα, με εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στη Γάζα να κινδυνεύουν» είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας προειδοποίησε ότι η πολυομυελίτιδα δεν έχει σύνορα και πως «η πρόληψη και ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού θα απαιτήσει μαζική, συντονισμένη και επείγουσα προσπάθεια» .

«Η πολιομυελίτιδα υπερβαίνει την πολιτική. Είναι κοινή μας υποχρέωση να ενωθούμε για να νικήσουμε έναν μοχθηρό ιό που, αν αφεθεί ανεξέλεγκτος, θα είχε καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για τα παιδιά της Παλαιστίνης στη Γάζα, αλλά και για τις γειτονικές χώρες και την περιοχή» σημείωσε ο κ. Γκουτέρες.

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να ξεκινήσουν μια ζωτικής σημασίας εκστρατεία εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας στη Γάζα για περισσότερα από 640.000 παιδιά κάτω των 10 ετών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενέκρινε την κυκλοφορία 1,6 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας, ενώ την παράδοση των εμβολίων συντονίζει η UNICEF.

Παράλληλα, ο οργανισμός UNRWA, ο μεγαλύτερος πάροχος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα, έχει ιατρικές ομάδες έτοιμες να χορηγήσουν τα εμβόλια και να βοηθήσουν με την επιμελητεία.

Ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε ότι «η προσπάθεια εμβολιασμού θα περιλαμβάνει 708 ομάδες σε νοσοκομεία και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πολλά από τα οποία λειτουργούν ελάχιστα» και ζήτησε εγγυήσεις από όλα τα μέρη ότι θα διευκολυνθεί η μετακίνηση των ιατρικών ομάδων σε όλη την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.