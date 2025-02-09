Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ Μάικ Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι θα επιμείνει στη στρατηγική «ενός μεγάλου νομοσχεδίου», προκειμένου να ψηφιστεί η ατζέντα μείωσης των φόρων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και να χρηματοδοτηθούν οι συνοριακές και στρατιωτικές προτεραιότητες, παρά το περιορισμένο πακέτο προϋπολογισμού των 340 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή από τους Ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία.

Ο Τζόνσον δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος ώστε να επιτευχθεί η συναίνεση των Ρεπουμπλικάνων, με δεδομένη την ισχνή πλειοψηφία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά τόνισε ότι θα βρει κονδύλια για να εξασφαλίσει το οικονομικό κόστος της παράτασης των φορολογικών μειώσεων του 2017, οι οποίες πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους, αλλά και θα εξασφαλίσει την υλοποίηση κι άλλων προτεραιοτήτων, όπως, η εξαίρεση των φιλοδωρημάτων από τη φορολογία των εσόδων.

«Λοιπόν, συνομιλώ με τον πρόεδρο και την ομάδα του σχετικά με αυτό σχεδόν συνέχεια, υπενθυμίζοντας τους ότι θα το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρξει η στρατηγική ενός μεγάλου νομοσχεδίου», δήλωσε ο Τζόνσον.

«Ο λόγος γι’ αυτό, είναι το γεγονός ότι μας δίνει τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας για την εκπλήρωση όλων αυτών των προεκλογικών υποσχέσεων», εξήγησε ο ίδιος.

