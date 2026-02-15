Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πλήγματα σε "τρομοκρατικούς στόχους" του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο, συγκεκριμένα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και εκτοξευτές ρουκετών.

Οι επιθέσεις αφορούσαν όπλα που, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, παραβίαζαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Δεν έχουν αναφερθεί απώλειες από τον ισραηλινό στρατό, ενώ η πληροφορία δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα από άλλες πηγές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι έπληξε χθες Σάββατο «τρομοκρατικούς στόχους»-διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και εκτοξευτήρες ρουκετών- του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, σε διάφορες τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο.

«Η παρουσία των όπλων που επλήγησαν αποτελούσε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο», ανέφερε μέσω Telegram.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο. Ο ισραηλινός στρατός δεν αναφέρθηκε σε απώλειες.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 και στη θεωρία τουλάχιστον έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες ενός και πλέον χρόνου, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στον Λίβανο, κυρίως στον νότο, και διατηρεί στρατεύματά του σε πέντε περιοχές στο λιβανικό έδαφος που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωνε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που αφορούσε τον τομέα νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του επανέλαβε την κατηγορία του ότι το κίνημα συνεχίζει τις προσπάθειες να ανοικοδομήσει «τις τρομοκρατικές υποδομές στον νότιο Λίβανο».

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα του Λιβάνου, πάνω από 370 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην επικράτεια αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο ΟΗΕ εκτιμά πως 100 και πλέον εξ αυτών ήταν άμαχοι.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου αναμένεται σε συνεδρίασή της αύριο Δευτέρα να συζητήσει τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ που καταρτίστηκε υπό πίεση των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ, κατηγορώντας το σιιτικό κίνημα πως επανεξοπλίζεται, χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις προόδους του λιβανικού στρατού.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της αρνείται να καταθέσει τα όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.