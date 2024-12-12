Λίβανος: Ένας νεκρός από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός ισραηλινού πλήγματος στην πόλη Χιάμ του νοτίου Λιβάνου, λίγες ώρες μετά την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από την περιοχή. «Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Χιάμ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός άλλου», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στις 27 Νοεμβρίου έβαλε τέλος (σ.σ. θεωρητικά τουλάχιστον) στον ανοικτό πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, εξαιτίας του οποίου σχεδόν 4.000 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο τους προηγούμενους δύο μήνες στον Λίβανο. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Η συμφωνία προέβλεπε την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο εντός 60 ημερών, υπογραμμίζοντας ότι μόνο ο λιβανέζικος στρατός και κυανόκρανοι του ΟΗΕ δύνανται να αναπτυχθούν στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο λιβανέζικος στρατός έχει αναπτυχθεί στα περίχωρα της πόλης Χιάμ, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ. Προηγήθηκε η επιθεώρηση της περιοχής από κυανόκρανους της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL), οι οποίοι επαλήθευσαν την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.