Ιταλός ΥΕΘΑ: Διατεθειμένοι να συμβάλουμε για ειρήνη σε Ουκρανία, Γάζα και Λίβανο

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε σήμερα από τη Μαδρίτη πως «ελπίζει να μπορέσει να γίνει συζήτηση με αντικείμενο την ειρήνη, τη διατήρηση της ειρήνης, όσο πιο σύντομα γίνεται. Για την Ουκρανία, τη Γάζα και τον Λίβανο».

«Είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε αυτό τον ρόλο, έναν ρόλο για τον οποίο ως χώρα έχουμε ήδη ξεχωρίσει», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι όμως, αναφερόμενος στο ίδιο πάντα θέμα, υπογράμμισε: «στη φάση αυτή πρέπει να επιτευχθεί πρώτα απ' όλα μια δίκαιη ειρήνη. Θεωρώ πρώιμο να μιλάμε για την όποια πρωτοβουλία που μπορεί να ακολουθήσει».

«Θα γίνει μια αξιολόγηση, θα την κάνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ας δούμε τώρα τί θα συμβεί, πότε και αν θα λήξει ο πόλεμος», δήλωσε επίσης ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

