Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε για ειρήνη σε Ουκρανία, Γάζα και Λίβανο, λέει ο Ιταλός ΥΕΘΑ

«Είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε στη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία, τη Γάζα και τον Λίβανο», δηλώνει ο ΥΕΘΑ Κροζέτο

Ιταλός ΥΕΘΑ: Διατεθειμένοι να συμβάλουμε για ειρήνη σε Ουκρανία, Γάζα και Λίβανο

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε σήμερα από τη Μαδρίτη πως «ελπίζει να μπορέσει να γίνει συζήτηση με αντικείμενο την ειρήνη, τη διατήρηση της ειρήνης, όσο πιο σύντομα γίνεται. Για την Ουκρανία, τη Γάζα και τον Λίβανο».

«Είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε αυτό τον ρόλο, έναν ρόλο για τον οποίο ως χώρα έχουμε ήδη ξεχωρίσει», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι όμως, αναφερόμενος στο ίδιο πάντα θέμα, υπογράμμισε: «στη φάση αυτή πρέπει να επιτευχθεί πρώτα απ' όλα μια δίκαιη ειρήνη. Θεωρώ πρώιμο να μιλάμε για την όποια πρωτοβουλία που μπορεί να ακολουθήσει».

«Θα γίνει μια αξιολόγηση, θα την κάνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ας δούμε τώρα τί θα συμβεί, πότε και αν θα λήξει ο πόλεμος», δήλωσε επίσης ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark