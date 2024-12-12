Στα όρια μίας γενικευμένης σύρραξης, με απρόβλεπτη κλιμάκωση και εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων, λίγες ημέρες πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, βρίσκεται εκ νέου η Μέση Ανατολή, καθώς η πτώση του δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ και η διάλυση των -όποιων- δομών υπήρχαν στη Συρία, διαμορφώνει ένα νέο πέδίο δράσης, τόσο για την Τουρκία, όσο -και ιδιαίτερα- για το Ισραήλ. Τα πλήγματα του Ισραήλ στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Συρίας αποδοικνύεται ότι είχαν και απώτερο στόχο, καθώς οι IDF υποστηρίζουν ότι πλέον «είναι ευκαιρία» να επιφέρουν καθοριστικό χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, επαναφέροντας τον εφιάλτη μίας γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με τις όποιες συνέπειες και επιπτώσεις προκαλέσει μία πιθανή νέα επίθεση.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, πηγή των IDF δήλωσε ότι η αποδυνάμωση των ένοπλων ομάδων που υποστήριζε και εξόπλιζε το Ιράν (Χεζμπολάχ - Χαμάς) και η δραματική πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, παράλληλα με τη διάλυση των στρατιωτικών δομών στο έδαφος της χώρας απο τις ισραηλινές δυνάμεις, δημιουργούν συνθήκες μεγάλης ευκαιρίας να διαπεράσουν την αμυντική ομπρέλα του Ιράν και να πλήξουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν θέσει ως βασικό τους στόχο να πλήξουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το οποίο θεωρούν υπ' αριθμόν ένα εχθρό τους και κίνδυνο, αλλά είχαν υποχωρήσει μετά τις πιέσεις των ΗΠΑ και της κυβέρνησης Μπάιντεν, η οποία αποχωρεί σε περίπου 40 ημέρες από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ισραηλινή αεροπορία έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για ένα εκτενές χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Η ίδια πηγή αφήνει να εννοηθεί ότι τα πλήγματα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στις δομές της Συρίας μετά την πτώση και την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ, εντάσσονται στο συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο φαίνεται να έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή.

Oι IDF πιστεύουν ότι μετά την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ και της Χαμάς και τη διάλυση του δικτύου στη Συρία, η Τεχεράνη θα προωθήσει ακόμη περισσότερο το πυρηνικό της πρόγραμμα, προκειμένου να συντομεύσει την κατασκευή πυρηνικής βόμβας και όπλων.

Παρ' ότι το Ιράν αρνείται ότι έχει αναπτύξει πρόγραμμα για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ πιστεύουν ότι το στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2003.

Το Ιράν αποδεδειγμένα διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλης και μέσης εμβέλειας τελευταίας τεχνολογίας. Η Τεχεράνη έχει πλήξει δύο φορές μαζικά το Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να απαντά με αεροπορικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο έδαφος του Ιράν.

Η σημασία των υποδομών στη Συρία

Οι IDF πιστεύουν ότι οι πιθανότητες για ένα πετυχημένο πλήγμα στα πυρηνικά του Ιράν αυξήθηκαν εντυπωσιακά μετά τις εκατοντάδες οργανωμένες επιθέσεις σε βάσεις και υποδομές στη Συρία.

Το Τελ Αβίβ θεωρεί ότι με τη διάλυση της Συρίας επίτεύχθηκαν δύο καίριοι στόχοι:

1)Αποσαθρώθηκε το δίκτυο μεταφοράς οπλισμού μέσω της Συρίας, από το Ιράν στον Λίβανο και κατ' επέκταση στη Χεζμπολάχ.

2)Μετά τον βομβαρδισμό υποδομών, όπως ραντάρ και άλλων βάσεων που διέθετε το Ιράν στην περιοχή, ο εναέριος χώρος της Συρίας αποτελεί πλέον πολύ πιο ασφαλές πέρασμα για τα αεροπλάνα της ισραηλινής αεροπορίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς των τελευταίων ημερών, μετά την εκδίωξη και την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, καταστράφηκε το 86% του αμυντικού τείχους που είχε δημιουργήσει, με τη βοήθεια του Ιράν πάντα, η Δαμασκός. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επλήγησαν 107 συστήματα αεράμυνας και 47 εγκαταστάσεις ραντάρ στο έδαφος της Συρίας.

Επίσης, καταστράφηκαν το 80% των συστημάτων SA-22, γνωστά και ως Pantsir-S1 και το 90% των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων SA-17, γνωστά ως Buk.

«Τα αντιαεροπορικά συστήματα της Συρίας ήταν από τα πλέον ισχυρά στη Μέση Ανατολή και η καταστροφή τους αποτελεί ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για την υπεροχή της ισραηλινής αεροπορίας», δήλωσε πηγή των IDF.

Πηγή: skai.gr

