Δεκάδες τραυματίστηκαν στη Γάζα χθες Τρίτη όταν πλήθη κατέκλυσαν ένα κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας που λειτουργεί από μια αμφιλεγόμενη νέα ομάδα που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ΟΗΕ εξακολουθεί να συλλέγει πληροφορίες, αλλά ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί οφείλονται σε πυροβολισμούς και ότι «προέρχονταν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις».

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 48 τραυματίστηκαν.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι τα στρατεύματα έριξαν «προειδοποιητικές βολές» στον αέρα στην περιοχή έξω από τις εγκαταστάσεις του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα στη νότια πόλη Ράφα, αλλά ότι δεν πυροβόλησαν προς ανθρώπους.

Η αμφιλεγόμενη ΜΚΟ Gaza Humanitarian Foundation που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ παρακάμπτει τον ΟΗΕ, ο οποίος το έχει απορρίψει ως ανήθικο και μη λειτουργικό. Επίσης, και άλλες καθιερωμένες υπηρεσίες βοήθειας αρνήθηκαν να συνεργαστούν με το GHF, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία του δεν συμμορφώνεται με τις ανθρωπιστικές αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν δηλώσει ότι εμποδίζουν την κλοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι για τους κατοίκους από την ομάδα Χαμάς, κάτι που η ένοπλη ομάδα αρνείται ότι το κάνει.

Αργά το απόγευμα της Τρίτης, βίντεο έδειχναν χαοτικές σκηνές καθώς χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά συνέρρεαν στο σημείο, περπατώντας πάνω από γκρεμισμένους φράχτες και χωμάτινα αναχώματα με σκοπό να λάβουν βοήθεια. Σε ένα βίντεο, κάποιοι άνθρωποι φαίνονται να τρέχουν καθώς ακούγονται πυροβολισμοί.

Το GHF δήλωσε την Τρίτη ότι σε κάποιο σημείο η ομάδα του «υποχώρησε για να επιτρέψει σε έναν μικρό αριθμό κατοίκων της Γάζας να παραλάβουν βοήθεια με ασφάλεια και να διαλυθούν», προσθέτοντας ότι αυτό ήταν «σύμφωνο με το πρωτόκολλο του GHF για την αποφυγή θυμάτων». Ανέφερε επίσης ότι μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι δεν έπεσαν πυρά στο σημείο.

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε ότι οι προσπάθειες του Ισραήλ να διανείμει βοήθεια «απέτυχαν παταγωδώς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.