Στη δραματική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και την Ουκρανία αναφέρθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια της γενικής ακρόασης της Τετάρτης, ο πάπας Λέων ΙΔ'.

«Από την Λωρίδα της Γάζας φθάνει όλο και εντονότερα στον ουρανό το κλάμα από τις μητέρες, τους πατεράδες που αγκαλιάζουν τα άψυχα σώματα των παιδιών, τα οποία είναι διαρκώς αναγκασμένα να μετακινούνται σε αναζήτηση λίγης τροφής και ασφαλέστερης προστασίας από τους βομβαρδισμούς.

Επαναλαμβάνω την έκκληση μου προς τους υπεύθυνους: παύσατε πυρ, να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, να τύχει πλήρους σεβασμού το ανθρωπιστικό δίκαιο» είπε ο Πάπας.

Στην συνέχεια, ο ποντίφικας αναφέρθηκε στην Ουκρανία και υπογράμμισε:

«Προσεύχομαι και είμαι στο πλευρό όλων των θυμάτων, ιδίως των παιδιών και των οικογενειών. Επαναλαμβάνω δυναμικά την έκκλησή μου να σταματήσει ο πόλεμος και να τύχουν αρωγής όλες οι πρωτοβουλίες υπέρ της ειρήνης και του διαλόγου. Ζητώ από όλους να στηρίξουν τις προσευχές για την ειρήνη στην Ουκρανία και σε όλες τις περιοχές όπου οι άνθρωποι υποφέρουν εξαιτίας του πολέμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

