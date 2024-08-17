Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter) ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις δραστηριότητές της στη Βραζιλία «με άμεση ισχύ» λόγω των «εντολών λογοκρισίας» που υποστηρίζει ότι εξέδωσε ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Το Χ λέει ότι ο Μοράες απείλησε κρυφά έναν από τους νομικούς εκπροσώπους της στη Βραζιλία, λέγοντας ότι θα τον συλλάβει εάν δεν συμμορφωθεί με την εντολή να κατεβάσει κάποιο περιεχόμενο από την πλατφόρμα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Το Χ παραμένει διαθέσιμο για τον λαό της Βραζιλίας, πρόσθεσε η πλατφόρμα του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ.

Νωρίτερα φέτος, ο Μοράες διέταξε το Χ να μπλοκάρει ορισμένους λογαριασμούς καθώς ερευνά τους αποκαλούμενους «ψηφιακούς μαχητέ» που κατηγορούνται για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και μηνυμάτων μίσους κατά τη διάρκεια της θητείας του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Ο Μοράες ξεκίνησε έρευνα και για τον Μασκ αφού εκείνος είπε ότι θα επανενεργοποιήσει λογαριασμούς τους οποίους είχε διατάξει ο δικαστής να μπλοκαριστούν. Ο επιχειρηματίας είχε χαρακτηρίσει «αντισυνταγματικές» τις αποφάσεις του δικαστή.

Στη συνέχεια ωστόσο, οι εκπρόσωποι του Χ δήλωσαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ότι η εταιρεία θα συμμορφωθεί με τις εντολές του. Τον Απρίλιο, δικηγόροι της πλατφόρμα ισχυρίστηκαν ότι λόγω «λειτουργικών προβλημάτων» παρέμειναν ενεργοί οι λογαριασμοί χρηστών για τους οποίους ο Μοράες είχε ζητήσει να μπλοκαριστούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.