Ελβετία: Πυρκαγιά στο παλαιότερο ξενοδοχείο πολυτελείας της χώρας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο πιο παλιό ξενοδοχείο πολυτελείας της Ελβετίας, στην καρδιά της Γενεύης, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε στο Four Seasons Hôtel des Bergues, ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων που άνοιξε το 1834 - γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 ώρα Ελλάδας).

Πυροσβέστες χρησιμοποίησαν γερανούς για να φθάσουν τις φλόγες στη σκεπή και πλάνα από την κατάσβεησ κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

🔴 Les images impressionnantes de l'intervention des pompiers sur le toit de l'hôtel des Bergues pour maitrisé l'incendie ⬇️ pic.twitter.com/ZsxlaEM6VV — Léman Bleu (@lemanbleutv) January 29, 2025

Δεν υπάρχουν τραυματίες, δήλωσε ο διευθυντής του, ο Πέδρο Νόρα, στην ελβετική εφημερίδα 20 Minutes, προσθέτοντας ότι οι πελάτες μεταφέρθηκαν σε γύρω ξενοδοχεία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, παραμένουν άγνωστα, πρόσθεσε το RTS.

Το εν λόγω ξενοδοχείο φιλοξενεί τακτικά σημαντικές εκδηλώσεις, όπως οι πλειστηριασμοί κοσμημάτων του οίκου Christie's.

Πηγή: skai.gr

