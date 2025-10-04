Γάζα: Ισραηλινά πλήγματα, παρά την έκκληση Τραμπ για τερματισμό των βομβαρδισμών

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα τη Γάζα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μετά το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών. Σύμφωνα με το Αμερικανό πρόεδρο, η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη, συμφωνώντας στην απελευθέρωση ομήρων και αποδεχομένη μερικούς άλλους όρους του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου. Από τα πυρά των Ισραηλινών σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφεραν τοπικές αρχές. Από ένα πλήγμα σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι σε ένα σπίτι στην πόλη της Γάζας, ενώ από ένα άλλο πλήγμα σκοτώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι στη Χαν Γιούνις, στο νότο, σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και με τις τοπικές αρχές.

Ο ανταποκριτής του BBC, Rushdi Abualouf, έκανε λόγο από τη μεριά του για τρεις ξεχωριστές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη Γάζα σήμερα το πρωί. Όπως σημειώνει, η πόλη της Γάζας έχει δεχτεί τρεις ξεχωριστές αεροπορικές επιδρομές από τις πρωινές ώρες, μία εκ των οποίων προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, σύμφωνα με ιατρικές πηγές στο νοσοκομείο al-Shifa. Η πρώτη επίθεση είχε ως στόχο μια ομάδα κατοίκων κοντά στο σχολείο al-Nasr, καθώς προσπαθούσαν να ελέγξουν τα σπίτια τους. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ισραηλινό ελικόπτερο. Η δεύτερη επίθεση έπληξε την οδό al-Jalaa, μεταξύ των περιοχών Zaharna και Ghafri, χωρίς όμως να αναφερθούν θύματα. Η τρίτη αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε από ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη κοντά στον κυκλικό κόμβο Hamid, στη διασταύρωση με την οδό al-Nasr. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα θύματα ή τις ζημιές παραμένουν ασαφείς. Εν τω μεταξύ, ισραηλινά οχήματα και drones συνέχισαν να πραγματοποιούν επιθέσεις, ενώ πυροβολισμοί από πυροβόλα όπλα έπλητταν κτίρια σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο στρατός.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε το Σάββατο προειδοποίηση προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, λέγοντας ότι η περιοχή παραμένει «επικίνδυνη» ζώνη μάχης. Σε ανάρτησή του στο X, προέτρεψε τους κατοίκους να αποφύγουν να μετακινηθούν προς τα βόρεια της περιοχής ή να πλησιάσουν περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο στρατός.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μία “άμεση εφαρμογή” του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, αναφορικά με την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, μετά από την απάντηση της Χαμάς.

Λίγο αργότερα, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ έδωσε οδηγίες στις ένοπλες δυνάμεις για τη μείωση των επιθετικών ενεργειών τους στη Γάζα.

«Η Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη»

Με ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε λίγο μετά τα μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο ότι το Ισραήλ πρέπει να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» λέγοντας ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη» μετά την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social περίπου στις 00:15 Σάββατο, ώρα Ελλάδας

Με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας. Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι η ώρα να το οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένα».

«Αόριστο» και «διφορούμενο»

Στην απάντησή της στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ, η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ζωντανούς ομήρους και να επιστρέψει τις σορούς των νεκρών ομήρων σε αντάλλαγμα με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται από το Ισραήλ, καθώς και να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις για τις «λεπτομέρειες» αυτών των απελευθερώσεων.

Στο κείμενο της απάντησης ωστόσο - όπως σημειώθηκε και παραπάνω - δεν υπάρχει καμία αναφορά για τον αφοπλισμό του κινήματος - που απαιτεί το Ισραήλ - ή την εξορία των μαχητών του σε τρίτες χώρες, δύο βασικά σημεία του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, το οποίο υποστηρίζεται από πολλές αραβικές χώρες.

Το σχέδιο αυτό προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αφοπλισμό της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

Στην ανακοίνωση - απάντηση στο σχέδιο Τραμπ η Χαμάς τονίζει ότι «εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την ανταλλαγή των κρατουμένων και την άμεση είσοδο βοήθειας» στον θύλακα. Προσθέτει ότι εγκρίνει «την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων της κατοχής – ζωντανών και νεκρών – σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής (σ.σ. με Παλαιστίνιους κρατουμένους) που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Τραμπ, υπό τις αναγκαίες συνθήκες επί του πεδίου για την υλοποίησή της».

Στη συνέχεια ωστόσο, πρόσθεσε: «Υπό αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να εμπλακεί, μέσω των διαμεσολαβητών, σε διαπραγματεύσεις για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες».

Μιλώντας στο Al Jazeera, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι η παράδοση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μέσα σε 72 ώρες είναι «θεωρητική και μη ρεαλιστική».

Η οργάνωση αναφέρει επίσης ότι είναι έτοιμη «να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα Παλαιστίνιων ανεξάρτητων (τεχνοκρατών) που θα βασίζεται στην παλαιστινιακή συναίνεση και θα έχει την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε αργά την Παρασκευή στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή «κατοχή», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος θα αποτελεί και η ίδια. Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

Ένας άλλος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Μαχμούντ Μαρντάουι δήλωσε μετά την απάντηση του παλαιστινιακού κινήματος πως το σχέδιο Τραμπ είναι «ασαφές» και πως απαιτεί διαπραγματεύσεις σε πολλά βασικά σημεία. «Η αμερικανική πρόταση είναι αόριστη, διφορούμενη και (...) ως εκ τούτου, απαιτεί διαπραγματεύσεις μέσω μεσολαβητών», σημείωσε ο Μαρντάουι.

Την Παρασκευή, τουλάχιστον 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα, συμπεριλαμβανομένων 31 στην πόλη της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

