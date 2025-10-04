Λογαριασμός
Αναλύοντας τον χάρτη του Λευκού Οίκου για τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα

Εάν το ειρηνευτικό σχέδιο ακολουθήσει όσα εμφανίζονται στον χάρτη, η αρχική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού θα άφηνε τη Γάζα κατά 55% υπό ισραηλινό έλεγχο

Ισραηλινό τανκ

Τη Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει τις διάφορες γραμμές αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων, σε περίπτωση που προχωρήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και ο χάρτης φαίνεται να είναι κάπως κατά προσέγγιση σύμφωνα με το BBC - για παράδειγμα, τα νότια σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο ευθεία όσο φαίνονται στην εικόνα - μας δίνει μια ιδέα για το τι θα σήμαινε το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

Εάν το ειρηνευτικό σχέδιο ακολουθήσει όσα εμφανίζονται στον χάρτη του Λευκού Οίκου, η αρχική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού θα άφηνε τη Γάζα κατά 55% υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η δεύτερη απόσυρση θα άφηνε τη Γάζα κατά 40% υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η τελική φάση της αποχώρησης, η οποία θα δημιουργούσε μια «ζώνη ασφαλείας», θα άφηνε περίπου το 15% της Γάζας υπό ισραηλινό έλεγχο.

Ο χάρτης δείχνει επίσης την «τρέχουσα γραμμή ελέγχου» της IDF, αλλά ο χάρτης αυτός δεν αντιστοιχεί ακριβώς στην ανάλυση του BBC για τις περιοχές που έχουν τεθεί υπό διαταγή εκκένωσης ή έχουν χαρακτηριστεί στρατιωτικές ζώνες.

Χάρτης

Παρακάτω βρίσκεται η τελευταία έκδοση του χάρτη της IDF, ο οποίος δείχνει την περιοχή που ο ισραηλινός στρατός αποκαλεί «επικίνδυνη ζώνη μάχης» και καλύπτει περίπου το 80% της Γάζας (σ,σ, το κόκκινο κομμάτι). Επίσης, εμφανίζεται το τμήμα της νότιας Γάζας που περιγράφεται ως «ανθρωπιστική περιοχή» (σ.σ. το κίτρινο κομμάτι).

Χάρτης

