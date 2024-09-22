Al Jazeera: Εγκληματική η ισραηλινή έφοδος στα γραφεία στη Ραμάλα

Το καταριανό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera χαρακτήρισε σήμερα «εγκληματική» την έφοδο των ισραηλινών δυνάμεων στα γραφεία του στη Ραμάλα , στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την επίδοση μιας διαταγής κλεισίματος διάρκειας 45 ημερών.

Το Αλ Τζαζίρα «καταδικάζει και καταγγέλλει με σθένος αυτήν την εγκληματική ενέργεια», δήλωσε το δίκτυο σε ένα δελτίο Τύπου, όπου προσέθεσε πως αυτή η «έφοδος» στο γραφείο του και «η κατάσχεση» του εξοπλισμού του δεν αποτελούν «μονάχα μια επίθεση» εναντίον του, «αλλά μια προσβολή της ελευθερίας του Τύπου και των αξιών της δημοσιογραφίας».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα ότι το γραφείο του Αλ Τζαζίρα στη Ραμάλα «χρησιμοποιείτο για υποκίνηση της τρομοκρατίας».

Η διαταγή κλεισίματος υπογράφθηκε έπειτα από μια νομική γνωμοδότηση και μια εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες «τα γραφεία χρησιμοποιούνταν για υποκίνηση της τρομοκρατίας, για υποστήριξη τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και οι εκπομπές του δικτύου έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη στην περιοχή και στο σύνολο του Κράτους του Ισραήλ», επισήμανε ο ισραηλινός στρατός σε ένα δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

