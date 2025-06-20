Γάζα: «Παιδιά θα αρχίσουν να πεθαίνουν από την πείνα» προειδοποίησε η Unicef

Η Λωρίδα της Γάζας είναι αντιμέτωπη με ανθρωπογενή ξηρασία καθώς καταρρέει το σύστημα υδροδότησής της, προειδοποίησε σήμερα η Unicef.

«Παιδιά θα αρχίσουν να πεθαίνουν από τη δίψα (…) Μόνο το 40% των εγκαταστάσεων παραγωγής πόσιμου νερού εξακολουθεί να λειτουργεί», τόνισε ο εκπρόσωπος της Unicef Τζέιμς Έλντερ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Είμαστε πολύ κάτω από το όριο της έκτακτης ανάγκης σε ό,τι αφορά το πόσιμο νερό για τους ανθρώπους στη Γάζα», πρόσθεσε.

Η Unicef επεσήμανε εξάλλου ότι από τον Απρίλιο ως τον Μάιο αυξήθηκε κατά 50% το ποσοστό των παιδιών ηλικίας έξι μηνών ως 5 ετών που εισήχθησαν σε νοσοκομεία στη Λωρίδας της Γάζας λόγω υποσιτισμού, την ώρα που μισό εκατομμύριο άνθρωποι στον θύλακα πεινάνε.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ επεσήμανε ότι το σύστημα διανομής της επισιτιστικής βοήθειας που ακολουθεί το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) «κάνει μια απελπιστική κατάσταση χειρότερη».

Σήμερα τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιοι που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά νότια της Νετζαρίμ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Χθες Πέμπτη τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα πυρά και από πλήγματα του στρατού του Ισραήλ, ανάμεσά τους και 12 που προσπαθούσαν να φτάσουν σε κέντρο διανομής του GHF στο κεντρικό τμήμα της Γάζας.

Ο Έλντερ, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε ότι έχει συγκεντρώσει πολλές μαρτυρίες γυναικών και παιδιών που τραυματίστηκαν την ώρα που προσπαθούσαν να λάβουν επισιτιστική βοήθεια, μεταξύ των οποίων αυτή ενός μικρού αγοριού που τραυματίστηκε από οβίδα άρματος μάχης και στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτό του ΟΗΕ, η έλλειψη ενημέρωσης για τις ώρες λειτουργίας των κέντρων διανομής βοήθειας του GHF, κάποια από τα οποία βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες, οδηγεί σε περιστατικά με πολλαπλούς νεκρούς.

«Έχουν υπάρξει φορές κατά τις οποίες έγινε γνωστό ότι ένα κέντρο είναι ανοικτό, αλλά μετά ανακοινώθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει κλείσει. Ωστόσο, αυτή η πληροφορία αναρτάται όταν δεν λειτουργεί το διαδίκτυο στη Γάζα και οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή», εξήγησε ο Έλντερ.

Την Τετάρτη το GHF επεσήμανε ότι έχει διανείμει τρία εκατομμύρια γεύματα από τρία κέντρα του χωρίς να σημειωθεί κανένα περιστατικό.

Παράλληλα σήμερα τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον του σπιτιού της οικογένειας Αγιάς στην Ντέιρ αλ Μπάλα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων σήμερα σε 37.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

