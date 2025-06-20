Λογαριασμός
Μοναδικά και άγνωστα κεραμικά του Πικάσο πουλήθηκαν σε δημοπρασία για 290.000 ευρώ - Βίντεο

Επτά πιατέλες και πιάτα διακοσμημένα με εμβληματικά μοτίβα του μετρ - το περιστέρι, την κατσίκα, τον ταύρο, το ψάρι και το πουλί - έγιναν ανάρπαστα 

picasso

Επτά μοναδικά κεραμικά --πιατέλες και πιάτα-- του Πικάσο, τα οποία δεν είχαν παρουσιαστεί ποτέ πριν στην αγορά έργων τέχνης, πουλήθηκαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε δημοπρασία στη Γενεύη έναντι σχεδόν 290.000 ευρώ.

«Αυτά τα μοναδικά έργα που φιλοτεχνήθηκαν ανάμεσα στο 1947 και το 1963 στο εργαστήριο κεραμικής Madoura (...) πουλήθηκαν συνολικά έναντι 272.000 ελβετικών φράγκων (σχεδόν 290.000 ευρώ), με τιμή εκκίνησης τα 145.000 ελβετικά φράγκα, υπογραμμίζοντας την αγάπη του κοινού για τα έργα του μετρ σε όλες τους τις μορφές», σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου Piguet.

Εμβληματικά μοτίβα του καλλιτεχνικού σύμπαντος του Πάμπλο Πικάσο, το περιστέρι, η κατσίκα, ο ταύρος, το ψάρι, το πουλί διακοσμούν αυτά τα πιάτα σε διάφορα χρώματα.

Τα κεραμικά εκτέθηκαν για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό τις τελευταίες ημέρες, πριν από τη δημοπρασία.

«Αυτά τα μοναδικά κομμάτια ανήκαν στους κληρονόμους του Πικάσο, στις αρχές των χρόνων του 1980, που τα δώρισαν σε έναν από τους φίλους τους», δήλωσε ο Μπερνάρ Πιγκέ, διευθυντής του οίκου δημοπρασιών, κατά την παρουσίαση των έργων στο Γαλλικό Πρακτορείο πριν από τη δημοπρασία.

Ένας λάτρης της γαλλικής τέχνης, που ήταν φίλος της οικογένειας του Πικάσο και το όνομά του δεν αποκαλύφθηκε, τα διατήρησε μέχρι τον θάνατό του. Οι κληρονόμοι του τα πούλησαν σε ξεχωριστές παρτίδες.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

