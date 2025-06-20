Επτά μοναδικά κεραμικά --πιατέλες και πιάτα-- του Πικάσο, τα οποία δεν είχαν παρουσιαστεί ποτέ πριν στην αγορά έργων τέχνης, πουλήθηκαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε δημοπρασία στη Γενεύη έναντι σχεδόν 290.000 ευρώ.

«Αυτά τα μοναδικά έργα που φιλοτεχνήθηκαν ανάμεσα στο 1947 και το 1963 στο εργαστήριο κεραμικής Madoura (...) πουλήθηκαν συνολικά έναντι 272.000 ελβετικών φράγκων (σχεδόν 290.000 ευρώ), με τιμή εκκίνησης τα 145.000 ελβετικά φράγκα, υπογραμμίζοντας την αγάπη του κοινού για τα έργα του μετρ σε όλες τους τις μορφές», σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου Piguet.

Siete piezas originales de cerámica del español Pablo Picasso (1881-1973), nunca antes presentadas en el mercado de arte, serán subastadas por la casa de subastas suiza Piguet en Ginebra, durante una velada en la que también se pondrán a la venta obras de Degas, Maillol o Yves… pic.twitter.com/ZHW2IOLXLH — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 20, 2025

Εμβληματικά μοτίβα του καλλιτεχνικού σύμπαντος του Πάμπλο Πικάσο, το περιστέρι, η κατσίκα, ο ταύρος, το ψάρι, το πουλί διακοσμούν αυτά τα πιάτα σε διάφορα χρώματα.

Τα κεραμικά εκτέθηκαν για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό τις τελευταίες ημέρες, πριν από τη δημοπρασία.

«Αυτά τα μοναδικά κομμάτια ανήκαν στους κληρονόμους του Πικάσο, στις αρχές των χρόνων του 1980, που τα δώρισαν σε έναν από τους φίλους τους», δήλωσε ο Μπερνάρ Πιγκέ, διευθυντής του οίκου δημοπρασιών, κατά την παρουσίαση των έργων στο Γαλλικό Πρακτορείο πριν από τη δημοπρασία.

A clutch of one-off and hitherto unseen ceramic plates and dishes by Pablo Picasso are going under the hammer in Geneva on June 19. https://t.co/fJFU4Ehvz5 pic.twitter.com/NhWlgLZRK4 — AFP News Agency (@AFP) June 13, 2025

Ένας λάτρης της γαλλικής τέχνης, που ήταν φίλος της οικογένειας του Πικάσο και το όνομά του δεν αποκαλύφθηκε, τα διατήρησε μέχρι τον θάνατό του. Οι κληρονόμοι του τα πούλησαν σε ξεχωριστές παρτίδες.

Φωτογραφία αρχείου

