Ο Τραμπ θέλει νέο «ραντεβού» με τον Κιμ, αλλά έχουν αλλάξει πολλά από το 2019

Η ανορθόδοξη στρατηγική εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ -η οποία επικεντρώνεται στις προσωπικές σχέσεις και όχι στην αυστηρή προετοιμασία που παραδοσιακά απαιτείται πριν από κρίσιμες διασκέψεις κορυφής- έχει αποφέρει ορισμένες απροσδόκητες διπλωματικές επιτυχίες στις ΗΠΑ.

Η επανειλημμένα εκπεφρασμένη επιθυμία του Τραμπ όμως να συναντήσει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Ασία, αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία για την ανορθόδοξη στρατηγική του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι μπορεί να καθυστερήσει την προγραμματισμένη επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, αν ο Κιμ συμφωνήσει να συναντηθούν. Αν τελικά γίνει η συνάντηση, θα είναι η τέταρτη τετ α τετ συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν, το 2019, όλα οργανώθηκαν μέσα σε 36 ώρες, κατά τη διάρκεια της τότε περιοδείας του Αμερικανού προέδρου στην Ασία, αφότου ο Τραμπ έγραψε στο Twitter: «Θα τον συναντούσα στα σύνορα/στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη απλώς για να του σφίξω το χέρι και να του πω ένα γεια(?)!». Πράγματι, συναντήθηκαν την επόμενη ημέρα στην Πανμουντζόμ, στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη που χωρίζει τη Νότια και τη Βόρεια Κορέα.

Η επαναπροσέγγιση των δύο ηγετών ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση των εντάσεων στην περιοχή, όπου η Βόρεια Κορέα και η Κίνα αποτελούν τις μεγαλύτερες απειλές για τη σταθερότητα του Ινδο-Ειρηνικού.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι οι τρεις σύνοδοι κορυφής του Τραμπ με τον Κιμ, στην πρώτη του θητεία, δεν απέδωσαν τίποτα ουσιαστικό. Η πρώτη τους συνάντηση, στη Σιγκαπούρη, δεν οδήγησε σε κάποια κοινή διακήρυξη. Η δεύτερη, στο Ανόι, τελείωσε με τον Τραμπ να αποχωρεί, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγιάνγκ. Η τρίτη συνάντηση ακολουθήθηκε πολύ γρήγορα από μια αναζωπύρωση της έντασης, καθώς ο Τραμπ αρνήθηκε -ορθώς- να ακυρώσει μια από καιρό προγραμματισμένη κοινή στρατιωτική άσκηση με τη Νότια Κορέα.

Σήμερα όμως, η Βόρεια Κορέα δεν είναι ίδια με αυτήν που αντιμετώπισε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας έχει ενισχυθεί και αριθμεί περίπου 50 πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με την Ένωση Ελέγχου Όπλων, ενώ η Πιονγιάνγκ διαθέτει πλέον αρκετό σχάσιμο υλικό για να παράγει αρκετές ακόμη κάθε χρόνο.

Επιπλέον, η Βόρεια Κορέα έχει τώρα αρκετούς διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) ικανούς να πλήξουν οποιοδήποτε σημείο της αμερικανικής ηπειρωτικής χώρας.

Ο Κιμ θέλει η Βόρεια Κορέα να αναγνωριστεί ως πυρηνική δύναμη. Ενώ δηλώνει ανοιχτός σε μια νέα συνάντηση, ξεκαθάρισε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν «την ανούσια εμμονή τους με την αποπυρηνικοποίηση» και αντ’ αυτού επιδιώξουν την «ειρηνική συνύπαρξη».

Ο Τραμπ μπορεί να μπει στον πειρασμό να ξαναζωντανέψει την «εξαιρετική σχέση του» με τον Κιμ. «Όταν λένε ότι πρέπει να αναγνωριστούν ως πυρηνική δύναμη - ε, έχουν πολλά πυρηνικά όπλα, θα πω», δήλωσε άλλωστε την Παρασκευή.

Πρόκειται για έναν ανησυχητικό υπαινιγμό ότι ίσως είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί πως η Βόρεια Κορέα έχει πλέον ενταχθεί στο κλαμπ των πυρηνικών δυνάμεων. Όμως, μια τέτοια μεγάλη παραχώρηση θα ήταν λάθος.

Η εγκατάλειψη του πάγιου στόχου της αποπυρηνικοποίησης θα πυροδοτούσε συζητήσεις στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα για το αν κι αυτές θα πρέπει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Την ώρα δε που και οι δύο σύμμαχοι της Ουάσιγκτον ήδη φοβούνται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν πλέον έναν αξιόπιστο εταίρο στον τομέα της ασφάλειας.

Στο μεταξύ, ο Κιμ έχει ενισχύσει τους δεσμούς του με τη Ρωσία και την Κίνα. Η Βόρεια Κορέα έχει στείλει στρατιώτες να πολεμήσουν -και να πεθάνουν- για τη Ρωσια στο πλαίσιο του πολέμου που διεξάγει κατά της Ουκρανίας. Και ο Κιμ ήταν επίτιμος καλεσμένος στο Πεκίνο, μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, για την 80ή επέτειο της ήττας της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ασυνήθιστη διπλωματική στρατηγική του Τραμπ οδήγησε σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα και στην απελευθέρωση των 20 εν ζωή Ισραηλινών ομήρων. Κατάφερε επίσης να ωθήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Οι συνομιλίες με τον Κιμ όμως απαιτούν σαφείς στόχους και κόκκινες γραμμές: να πειστεί ο Κιμ να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, να παραμείνουν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ συντονισμένοι και ο Τραμπ να είναι έτοιμος να κάνει πίσω σε μια κακή συμφωνία.



* Το Editorial Board του Bloomberg Opinion δημοσιεύει απόψεις συντακτών που ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα εθνικών και παγκόσμιων θεμάτων



